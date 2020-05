«Qui moriranno da 10 a 15 aziende»

È forte il grido di aiuto che sale dai commerciati lupatotini per gli effetti del Coronavirus e delle correlate chiusure delle attività. Se ne fa interprete Enrico Miglioranzi, presidente della Confcommercio locale che raggruppa una settantina di esercenti: «È necessario che le istituzioni, a cominciare anche dal Comune di San Giovanni Lupatoto, se hanno risorse, le impieghino per il commercio del paese, rinunciando a progetti in corso che non hanno priorità», «Chiediamo in sostanza al Comune e allo Stato di fare la propria parte in questa emergenza procedendo con la cancellazione per il 2020 dei tributi Imu e Tari per le aziende, in particolare per il settore del commercio e del turismo». Aggiunge Miglioranzi: «Per l’Imu gli importi in acconto a giugno sono cifre esorbitanti a fronte di incassi zero e non ci si può indebitare per pagare le tasse. Già tanti negozi avranno difficoltà a tirare sul le serrande quando si potrà riaprire. Ricordo che la stima di Confcommercio Verona è che almeno un negozio su cinque non riparta. Da noi sarebbero da 10 a 15 negozi». «Se il Comune non darà un aiuto ci troveremo con tante chiusure perché moltissime aziende sono micro imprese in cui sono i titolari a lavorare e, per quanto possano resistere senza stipendio, non riusciranno a sopportare la pesante tassazione prevista a partire da giugno». I commercianti sottolineano da tempo come a livello economico, questo inizio 2020 sia in picchiata. «I numeri sono un disastro, quasi di una guerra: per molti settori c’è un azzeramento quasi totale del fatturato», prosegue il rappresentante di categoria. «Servono sgravi alle aziende. Imu, Tari, e poi nel dettaglio gli affitti, le tasse sul plateatico, vanno cancellati, ridiscussi e adeguati, non solo procrastinati. Non si può pensare che in un momento tragico per l’economia come quello attuale si possano pretendere dalle aziende gli stessi tributi richiesti in condizioni normali». Miglioranzi fa esempi pratici: «Un hotel di grandi dimensioni paga ogni anno 10-15mila euro e di tassa rifiuti 3500-4500. Un ristorante, un bar o una pizzeria toccano i 5.000 euro di Imu e i 2400 di Tari. Un negozio medio piccolo versa 2.400 euro annuali di Imu e 700 di Tari. L’affitto di un locale varia, a seconda delle zone, da 700-1500 euro al mese con Tari posizionata fra i 500 e gli 800 euro annui. Uno spazio annuo per un ambulante costa 700 euro a piazza. La tassa per l’occupazione degli spazi pubblici per un bar o ri»torante costa 800 euro annui per 40 metri quadrati, solo che prima potevano starci 60-80 persone, adesso solo 16 sedute». Va tenuto presente, secondo i commercianti, che quando si riaprirà sarà difficile per un periodo cercare di ripristinare i valori di lavoro precedenti, ciò a causa del distanziamento sociale. «La conseguenza è che un ristorante o un bar che prima poteva ospitare 40 persone contemporaneamente ora ne può ospitare al massimo 20, con un ovvia riduzione di lavoro, ma gli importi delle imposte rimangono gli stessi», dice ancora Miglioranzi. «Lo stesso vale per la propensione a spendere: ci vorrà tempo perché le persone tornino nella condizione ideale per spendere, per un motivo di tranquillità economica e serenità nel fare gli acquisti». «Tutto questo in un contesto nel quale il turismo è in ginocchio. Sono state cancellate tutte le fiere, grazie alle quali nel Veronese si poteva lavorare con costanza, e forti dubbi ci sono per la stagione lirica, con lo stop anche ai viaggi di lavoro nelle aziende di San Giovanni». «Se non si interviene ci troveremo davanti a un piccolo macigno che cadendo origina una frana», conclude Miglioranzia. «Oggi ci si trova nella situazione in cui i dipendenti sono coperti dalla cassa integrazione, mentre gli autonomi e i titolari delle aziende sono a zero e la domanda diventa: “ma chi glielo fa fare di ripartire?». •

Renzo Gastaldo