Permesso per l’inceneritore Il Comune chiede il dietrofront

Non siamo stati né informati né coinvolti del progetto che ricade in una zona urbanisticamente non pertinente ed inoltre non è vero che le eventuali emissioni siano da ritenere trascurabili. Si basa su queste tre motivazioni la richiesta di revisione del procedimento di autorizzazione formulata alla Regione dall’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto riguardo all’inceneritore di fanghi di depurazione e scarti biologici che la ditta Creven intende realizzare in territorio di San Martino Buon Albergo. Tale richiesta è contenuta nelle osservazioni al progetto stesso. Tutto nasce dalla Direzione Ambiente della Regione Veneto che, il 10 marzo 2021, comunicava la pubblicazione di avvio del procedimento ad alcuni enti ed amministrazioni. Tra questi ultimi non figurava il Comune di San Giovanni Lupatoto, non individuato quale «ente potenzialmente interessato» e, a questo titolo, competente ad esprimersi sul progetto. «La Regione Veneto, in base al criterio adottato, che tiene conto della sola distanza, ha escluso dalla partecipazione al procedimento il Comune di San Giovanni Lupatoto, ancorché risulti evidente l’interesse dello stesso rispetto agli effetti prodotti dall’impianto sulle matrici ambientali», si afferma nelle osservazioni sottoscritte dal sindaco Attilio Gastaldello. L’amministrazione comunale lupatotina segnala anche un problema di tipo urbanistico. «Si ritiene che il progetto del nuovo impianto sia in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area in cui si intende insediare in quanto l’area interessata dal nuovo progetto, una volta conclusa la precedente attività economica, avrebbe dovuto ritornare alla classificazione urbanistica di territorio agricolo», dice San Giovanni Lupatoto segnalando anche che la demolizione degli edifici e degli impianti inerenti l’attività dismessa è subordinata alla bonifica dei terreni. Le osservazioni lupatotine si focalizzano quindi sulla questione delle emissioni in atmosfera. «Dall’esame dello studio preliminare ambientale, prodotto dalla società proponente, è possibile rilevare conclusioni che affermano la “trascurabilità” degli impatti delle emissioni emanate dal nuovo impianto, senza tenere debitamente conto che il tutto avviene in una situazione locale già compromessa, con superamento degli standard di qualità ambientale», segnala il documento che il Comune di San Giovanni Lupatoto ha inviato in Regione. «A tal fine, è già sufficiente la considerazione dei documentati numerosi superamenti del limite giornaliero delle polveri PM10, molto al di sopra del numero massimo consentito dalla normativa. Inoltre, la componente meteorologica considerata non è pienamente rappresentativa delle condizioni anemometriche reali del sito. Molto numerose sono le giornate di vento, con provenienza da nord est, che interessano anche il territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto, con una forza particolare, soprattutto quelle di tramontana, che possono convogliare in pochissimi minuti gli inquinanti dal punto di emissione al territorio lupatotino per qui depositarli», scrive Gastaldello. «Considerato che in tale ambito territoriale è già presente, in territorio del comune di Verona, l’impianto di trattamento di rifiuti urbani di Ca’ del Bue, oggetto di due progetti di revamping, si rileva che relativamente al quadro di riferimento ambientale per il nuovo inceneritore la valutazione degli impatti si limita ad una fascia di un chilometro, escludendo così il cumulo con altri progetti esistenti», concludono le osservazioni. «Viene meno, pertanto, una valutazione complessiva rispetto alle emissioni in atmosfera, oltre che ad altri impatti significativi, quasi come se la fascia considerata (individuata in mt.1000) costituisse un limite fisico alla circolazione delle polveri sottili, prodotte da due impianti di trattamento dei rifiuti con presenza di camini per incenerimento».•.