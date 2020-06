Pedalando da casa al lavoro e ritorno si può guadagnare

È partito il progetto «Lavoro in bici 2020» e si possono già inoltrare le domande, consegnandole a mano all’Ufficio Protocollo del comune (temporaneamente nella sede della biblioteca in Piazzale Vittorio Veneto, al piano interrato) o inviandole a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.bussolengo.vr.it. «Si tratta», spiega il vicesindaco Giovanni Amantia, assessore all’Ecologia, «di un incentivo economico ai cittadini, residenti e domiciliati nel Comune di Bussolengo, che si impegnano ad usare la bici per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa. Per questo progetto il Comune ha impegnato per il 2020, cinquemila euro che verranno erogati in favore al massimo di 50 richiedenti che dimostreranno di fare uso quotidiano della bicicletta per recarsi al lavoro. Il progetto prevede un incentivo, con un limite massimo giornaliero di sei euro e mensile di 50 euro». Potranno partecipare al progetto sperimentale «Lavoro in bici 2020» i lavoratori maggiorenni residenti e dimoranti a Bussolengo che hanno la sede di lavoro in paese o nei comuni limitrofi. Nella domanda dovranno dichiarare di avere la disponibilità di una bicicletta, dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice della strada, e della possibilità di accedere ad un dispositivo tipo smartphone o altro che permetta comunque la connessione ad internet e l’installazione di un’applicazione informatica (app), ai fini della rendicontazione dei chilometri percorsi. L’incentivo previsto è di 25 centesimi di euro al chilometro, percorso nel tragitto casa-lavoro e viceversa, per una sola andata e ritorno e dovrà essere calcolato in chilometri, secondo il percorso stradale più breve e in base al sito internet «Via Michelin mappe e percorsi» (htpp://www.viamichelin.it). Conclude Amantia: «È un incentivo per la salute dei cittadini e anche per produrre meno traffico, meno inquinamento, meno rumore». Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio ecologia del Comune, allo 045. 6769975 o ecologia@comune.bussolengo.vr.it. •

L.C.