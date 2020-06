Oggi mercato al gran completo

Ritorna completo di oltre 200 banchi, oggi dalle 7.30 alle 14, il mercato di Bussolengo. Non saranno più spostati a Piazzale Vittorio Veneto, per le ragioni dovute al distanziamento, i 37 banchi che erano stato collocati in quell’area, ma ogni ambulante tornerà al proprio posto. Inoltre, il servizio d’ordine sarà rafforzato e integrato: oltre alla Polizia locale, ai volontari della Protezione civile, faranno servizio altri cinque steward messi a disposizione delle associazioni degli ambulanti Confcommercio e Confesercenti. La partecipazione è stata riaperta anche ai banchi precari che non hanno un posto fisso e anche ai produttori agricoli diretti per un totale di oltre 200 banchi. Commenta Andrea Miglioranza, rappresentante di Fiva Confcommercio: «Siamo entusiasti del grande lavoro del Comune che ci ha permesso di riportare tutti ai loro posti originali, rimettendo in pari il bilancio di ogni impresa famigliare. Questo, insieme al servizio alle famiglie, è sempre uno dei nostro obiettivi. Questi cinque steward che abbiamo messo a disposizione del mercato, oltre a fare il servizio di contingentamento per le problematiche del Covid, aumentano il senso di sicurezza dei visitatori evitando i borseggi e accattonaggi molesti. Il tutto è pagato dagli ambulanti del mercato con una quota parte di 5 euro a banco, con grande senso di responsabilità». Ribadisce Tiziano Fasoli di Anva Confesecenti: «Abbiamo cercato di fare gruppo tra gli ambulanti colpiti direttamente dalla crisi del Coronavirus e questo del ritorno del mercato nella sua sede storica lo riteniamo un grande risultato per tutti». Conclude l’incaricato al commercio, Davide Furlani: «Vorrei sottolineare il grande lavoro svolto dagli uffici del Comune in collaborazione con le associazioni di categoria che fanno sì che la qualità e la sicurezza del mercato siano ora a livelli migliori rispetto a prima della pandemia». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Cattabianchi