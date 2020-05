Nero su bianco, Malga Bellori appartiene al Comune

Finalmente la storia di Malga Bellori sta andando a lieto fine: diventerà a tutti gli effetti bene museale comunale. Il Consiglio di Grezzana ha infatti approvato la delibera all’unanimità. Una vicenda che si trascinava dagli anni Ottanta. Si tratta del Baito - un locale a pian terreno ubicato nei pressi del più blasonato Mulino di Bellori, contrada di Lugo - in cui fino agli anni Cinquanta del secolo scorso una sessantina di piccoli agricoltori di Lugo e Bellori conferivano il latte affinché venisse trasformato in burro e formaggio. Un’attività che rientrava, secondo gli storici, «nello spirito tipico dei lughesi, quello dell’indipendenza sociale, legata all’economia del tempo, allora prezioso: vietato sprecarlo». Nel 1983, ristrutturato il Molino del Baràca acquistato dal Comune per renderlo fruibile a livello turistico e didattico, restava aperta la questone della ristrutturazione della Malga Bellori, tenuto conto della sua importanza storico-ambientale descritta dagli storici, per destinare anch’essa a scopi didattici e turistici. Quindi il Comune, d’accordo con i proprietari, eseguì alcuni lavori di sistemazione - il pavimento nuovo, la pulizia delle pareti, la sistemazione delle attrezzature che servivano per trasformare il latte in burro e formaggio - così da rendere anche il Baito visitabile, in concomitanza dello storico Molino ad acqua (l’unico rimasto sul territorio). Andò avanti così per moltissimi anni, anche se il Baito era sempre in attesa di un restauro complessivo. Lo scorso anno il nipote di uno dei proprietari della Malga Bellori venne invitato dall’Agenzia delle Entrate a regolarizzare la posizione catastale di questo locale. Trasecolato, il lughese si è rivolto al Comune, il quale di fatto si era appropriato del Baito, negli anni Ottanta. Grazie a numerosi interventi del sindaco Arturo Alberti, l’Ufficio delle Entrate ha concesso la proroga sui tempi di regolarizzazione della procedura, motivandola dalla difficoltà concreta di reperire tutti i proprietari del locale. È stata alla fine trovata una soluzione. Il Consiglio comunale ha quindi approvato «l’accertamento del possesso della Malga Bellori da parte del Comune da oltre 30 anni» e di voler «sostenere le spese inerenti l’accertamento catastale». Ciò con il consenso dei proprietari trovati. Malga Bellori così continuerà a far parte integrante del patrimonio museale del Comune, ubicato ai Bellori. •

Alessandra Scolari