Nel monumento di Biella anche i caduti del paese

I caduti bussolenghesi nella Grande Guerra, ufficiali, furono 66. A questi le due ultime amministrazioni comunali hanno aggiunto un altro gruppetto di nomi che lo storico Giovanni Ridolfi, autore nel 2015 della ricerca «L’Albo degli Immortali. I cittadini caduti nella Grande Guerra» è riuscito a certificare, portando il numero finale a 69. Il numero ora è stato inciso col nome di Bussolengo su un blocco di pietra dal consigliere comunale Lucio Bonadimani, scalpellino per passione. Verrà consegnato al Comune di Biella che, in occasione delle manifestazioni per la riunificazione d’Italia, il 17 marzo 2019, ha inaugurato un’installazione composta da pietre provenienti dai comuni d’Italia, nell’area monumentale Nuraghe Chervu, alle porte della città vicino al torrente Cervo, dedicata alla Brigata Sassari e ai caduti biellesi della prima guerra mondiale. La proposta è già stata fatta propria da molti comuni del Piemonte e della Sardegna che hanno consegnato la loro pietra con nome del paese e numero dei caduti della prima guerra mondiale. Commenta l’assessore Claudio Perusi: «Bussolengo ha deciso di aderire a questa lodevole iniziativa e, a breve, consegnerà al Comune di Biella una pietra in ricordo dei nostri caduti. Dobbiamo ringraziare Lucio Bonadimani, che ha inciso il nome di Bussolengo e il numero 69 su una pietra di riuso».

L.C.