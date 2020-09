Moto contro auto, muore centauro

Morto, carbonizzato, davanti agli occhi dei due anziani, rimasti a loro volta coinvolti nell’incidente stradale che ha visto la morte di Paolo Lavagna, 39 anni, originario di Volargne di Dolcè, che da poco si era trasferito a Domegliara. Il motociclista veronese, 39 anni, è morto ieri mattina nel comune di Valfloriana, tra la frazione di Casatta e Piscine, nel Trentino. La vittima stava scendendo la valle con la sua potente moto quando, all’altezza di una semicurva, la moto ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente contro l’auto dei due pensionati di Sover che stavano viaggiando in senso contrario. Dopo aver perso il controllo del mezzo, probabilmente per evitare l’auto, il motociclista è caduto a terra ed è finito sotto la vettura insieme alla moto. A causa della rottura del serbatoio, sull’asfalto si sono riversati litri di benzina. In pochi secondi è quindi scoppiato un incendio che ha interessato sia la moto che l’auto. I due anziani sono riusciti a scendere. L’uomo, un professore che per tanti anni ha insegnato a Segonzano, abbastanza rapidamente. La moglie, 78 anni, con più difficoltà. Per il motociclista incastrato sotto la vettura, invece, non c’è stato niente da fare. Purtroppo, quando i vigili del fuoco di Molina di Fiemme sono arrivati sul posto con un mezzo polisoccorso e un fuoristrada insieme ai vigili del fuoco di Cavalese con le pinze idrauliche e l’autobotte, l’auto era completamente avvolta dalle fiamme e il corpo del centauro carbonizzato sotto. Una scena straziante e dolorosa anche per chi è abituato a prestare soccorso e aiuto. Purtroppo su quella strada gli incidenti che vedono protagonisti i motociclisti sono numerosi. Solo nella giornata di domenica, ad esempio, il corpo di Cavalese era intervenuto su ben due incidenti motociclistici. Drammatico il momento in cui l’autogru ha sollevato la vettura e il corpo dell’uomo è stato ricomposto per essere portato alle celle mortuarie. Drammatico, secondo i testimoni anche il momento in cui i due anziani che erano nell’auto si sono resi conto che potevano morire nello stesso modo. Nella parte dov’era seduta la donna le fiamme avevano già iniziato ad interessare l’abitacolo e quindi è stato grazie alla prontezza di spirito del marito, e a quella di un testimone che si è fermato a prestare soccorso, che la donna si è salvata. Marito e moglie sono quindi riusciti a mettersi sul lato della strada e hanno assistito impotenti a quel rogo che drammaticamente si è levato davanti ai loro occhi. I due, provati, sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non risultano gravi. Sul posto inizialmente era stato inviato anche l’elicottero con medico rianimatore a bordo perché si sperava che il motociclista potesse essere soccorso. Per i rilievi sul posto sono andati i carabinieri di Molina di Fiemme. La strada è rimasta interrotta dalle 11.30 ora dell’incidente, fino quasi alle 16. Per i militari e i vigili del fuoco sono state ore di intenso lavoro. Anche identificare la vittima è stato complicato: bruciati i documenti della moto e del suo conducente. Al punto che in serata ancora non era chiaro il modello della moto guidata dalla vittima. Lavagna è stato identificato dal telefonino cellulare. L’uomo lascia la moglie, con la quale aspettava il secondogenito e una figlia di un anno e 10 mesi. «Lo abbiamo visto crescere. Abbiamo appreso la notizia poche ore fa e mio marito è partito subito con il fratello di Paolo per andare in Trentino», ha detto Edith, la zia acquisita del centauro tra le lacrime. E ancora: «Nostro nipote era una persona solare, sempre allegra. Lavorava in un'azienda che produce etichette per le bottiglie. Credo che oggi fosse il suo giorno libero e avesse per questo deciso di fare un giro con la moto. Siamo disperati, non ce ne facciamo una ragione». «Mio marito è andato anche per questo, per capire che cosa sia accaduto. Che cosa possa aver provocato una tragedia simile. Questo è un dramma per la moglie e i suoi figli che cresceranno senza il padre». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Vaccari