Mercato della pesca, eletto Fugolo

Gianluca Fugolo è il nuovo presidente della Fondazione per la promozione dei prodotti agricoli del Mercato intercomunale di Bussolengo e Pescantina. Fuogolo succede ad Andrea Bertoldi che ha traghettato per i primi due anni la nuova configurazione del Mercato. La decisione, all’unanimità, è avvenuta nell’assemblea che ha visto anche la surroga della dimissionaria Paola Peretti, cui è subentrato il giovane consigliere Luca Zanotti. Il meccanismo della biennalità è previsto dallo Statuto della Fondazione: per due anni la presidenza tocca a Bussolengo, per i secondi due a Pescantina. Il Consiglio di amministrazione ha anche approvato il bilancio di esercizio 2019 che chiude in pareggio. Tra le prossime iniziative, la riapertura del bar, affidato con bando. Tra i lavori in cantiere e appena conclusi, la sistemazione delle celle frigorifere e, in agenda, la ristrutturazione della sala convegni. Spiega il neo presidente Fugolo: «Vorremmo che la Fondazione potesse diventare anche un centro di promozione di cultura e aggiornamento per il mondo agricolo. Questa struttura può essere una risposta alla domanda degli operatori, specie se giovani». Nel Consiglio di amministrazione della Fondazione attualmente siedono l’ex presidente Andrea Bertoldi e i consiglieri Marco Vanoni, Daniele Berzacola, Davide Montresor e la new entry Luca Zanotti. «L’obiettivo della Fondazione è quello di unire più aziende agricole possibili per affrontare un mercato dove la richiesta, oggi, è aumentata. La qualità dei nostri prodotti fa la differenza e anche il consumatore medio se ne è accorto e ci sta premiando. Il canale della Grande distribuzione, che opera nel medio raggio è per noi fondamentale», continua Fugolo. Sulla stagione in corso si registra un calo di prodotto, a causa delle gelate primaverili, ma c’è anche un aumento di pezzatura, qualità e prezzo, rispetto all’annata precedente. «Una battaglia», precisa il presidente, «che dobbiamo combattere col nostro marchio Principesca che è stato lanciato dai due Comuni nel 2002, proprio per dare un messaggio unitario sul piano della commercializzazione ai nostri prodotti. Questa è la strada che dobbiamo seguire se vogliamo dare un futuro alla nuove generazioni che si affacciano al mondo agricolo». Il presidente uscente Bertoldi rimane Consiglio. «Questo cambio fisiologico», spiega, «è previsto dallo statuto e fa bene alla Fondazione perché dà la possibilità di condividere questa responsabilità che comporta anche dei sacrifici perché viene svolta gratuitamente. in puro spirito di servizio. Ognuno mette a disposizione della comunità le sue competenze professionali. La situazione che lascio è in movimento: molte cose sono state realizzate, molte altre sono progettate e in corso di realizzazione. Credo che Fugolo, che è espressione del mondo dell’agricoltura, saprà compiere ancora un buon tratto di strada nella direzione indicata. Gli auguro buon lavoro». •

Lino Cattabianchi