Meno cemento e più verde il Pat ridisegna il paesaggio

Il consiglio comunale, assenti il capogruppo Mauro Fiorentini e Michele Colantoni della lista «Grezzana e Frazioni» e Cristian Brunelli del gruppo misto, ha preso in esame le 24 «osservazioni» relative alla seconda variante del Pat, il piano di assetto del territorio. Questa variante al Pat, contenente le scelte strategiche dell’amministrazione, ovvero «lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio» e le indicazioni della Regione Veneto, in primis «il contenimento del suolo», era stata adottata dal medesimo consiglio il 29 luglio dello scorso anno, unitamente agli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica, che tengono conto delle condizioni della compatibilità idraulica espressa dal Genio Civile. La variante e gli elaborati sono stati predisposti, su incarico del Comune, dal Raggruppamento temporaneo professionale (Rtp), coordinato dal capogruppo, l’architetto Roberto Sbrogiò, che ha anche illustrato in consiglio le «osservazioni» esaminate dagli stessi tecnici. Successivamente, queste istanze inviate al Comune da professionisti e cittadini entro i termini sono state 17, fuori termine ne sono arrivate tre e sono state comunque esaminate, mentre altre quattro erano provenienti dall’ufficio Urbanistica del comune. Queste ultime riguardanti le prescrizioni per la tutela idraulica, con relativa modifica cartografica e normativa, la regolamentazione di «aree di compensazione agricola», nonché la correzione di refusi cartografici. Delle venti osservazioni esaminate dal Consiglio comunale, nove sono state respinte, tre sono state «respinte in quanto non pertinenti», quindi potranno essere oggetto di definizione nel prossimo Piano degli Interventi, mentre otto sono state accolte, in quanto trattasi di «perfezionamenti nell’ambito della riqualificazione e non rilevanti dal punto di vista ambientale». In base all’istanza numero undici, a seguito delle dettagliate indicazioni del professionista proponente, sono state stralciate due aree previste come sviluppo residenziale e inseriti due «coni visuali di interesse paesaggistico, che consentono un impatto positivo sull’ambiente e migliorativo sotto il profilo della sostenibilità ambientale del piano», ha detto il relatore Sbrogiò. L’osservazione numero dodici è stata accolta dall’amministrazione (con l'astensione di Elisa Brunelli, Simona Tagliani ed Elena Signorini), contrariamente a quanto previsto dai tecnici che la ritenevano «non pertinente». L'istanza chiedeva di inserire un rustico e relative pertinenze, a Romagnano, da «alto valore storico ambientale a medio valore storico ambientale». La delibera complessiva è passata con l’astensione di Elisa Brunelli (astenuta sulla votazione di ogni singola osservazione) e Simona Tagliani della lista «Grezzana e Frazioni». L’iter del Pat, prevede ora l’invio di tutti gli elaborati, compresa la delibera del Consiglio comunale, alla Regione Veneto e alla Provincia per l’approvazione definitiva. •

A.S.