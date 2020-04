Mascherine e disinfettanti si prendono al distributore

Bussolengo ha il suo distributore automatico di mascherine. Si trova davanti alla biblioteca comunale Luigi Motta, in piazzale Vittorio Veneto 101 ed è attivo da giovedì 23 aprile. Oltre alle mascherine, al distributore è possibile acquistare anche guanti e gel igienizzante. Ad avere l’idea di realizzare un distributore automaticopern presidi di protezione sono state tre aziende veronesi: le mascherine sono frutto della riconversione produttiva della Steal di Arbizzano, che produce cinture in pelle. Il distributore automatico è stato ripensato per questa specifica esigenza da un'altra azienda di Arbizzano, la New P. System, specializzata in impianti elettrici. I distributori sono stati messi a disposizione della Veneto Vending di Bardolino che si occuperà di ricaricarli. La Protezione ambientale e civile di Bussolengo si occupa della sanificazione di tutte le mascherine prodotte. Il distributore è stato inaugurato dal sindaco che ha acquistato per sé la prima mascherina. Con lui erano presenti il consigliere comunale Davide Furlani, Simone Montanari, titolare della Veneto Vending di Bardolino che ha concesso il distributore in comodato d'uso gratuito, e Ivano Zamboni, presidente della Protezione Ambientale e Civile di Bussolengo, che ha avuto un ruolo di primo piano in questo progetto. Spiega Zamboni: “I titolari della Steal ci hanno contattato per chiedere la nostra collaborazione. Oltre ad aiutarli nella scelta del modello da produrre, abbiamo avuto insieme l'idea di mettere a punto un sistema per sanificare le mascherine, cosa che abbiamo fatto per primi. Abbiamo studiato e realizzato una camera di lavoro dove ogni sera le mascherine vengono sanificate con l'ozono per poi essere imbustate e distribuite". "Il Comune di Bussolengo ha accolto con grande favore questa iniziativa e siamo felici di ospitare il distributore. Ringrazio la Protezione Ambientale e Civile per il ruolo che ha avuto in questo progetto", conclude il sindaco Brizzi. •

L.C