Mascherine e borse con il logo, polemiche in Consiglio

Claudio Ferrarini, capogruppo della minoranza «San Martino Domani» ha contestato con interpellanza la spesa di oltre 11.500 euro per tremila mascherine prodotte con filato batteriostatico con ioni d’argento e cinquemila borse di tela con serigrafato il logo della campagna «Vivi San Martino». «Vista la grave emergenza, con quali criteri si è deciso di spendere una cifra così importante?», è stato l’interrogativo rivolto all’amministrazione in Consiglio comunale. Tramite lettera, poiché non era presente, gli ha risposto l’assessore al commercio Giulio Furlani, ricordando che le risorse stanziate erano state deliberate «per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo». «Si tratta di materiale promozionale poiché gli esercenti del nostro Comune hanno bisogno di azioni di sostegno per l’economia del territorio e l’iniziativa è stata da loro proposta e hanno già avuto dei riscontri positivi», gli ha risposto Furlani. «Undicimila euro potevano essere investiti in altro, con maggior attenzione ad esempio alla spesa delle famiglie e vorrei vedere il verbale della riunione dei commercianti in cui questa iniziativa è stata condivisa con l’amministrazione», ha ribadito Ferrarini, tornando a chiedere di creare una consulta che sia chiamata a decidere assieme all’amministrazione comunale quali siano le azioni migliori da intraprendere per il sostegno del commercio e del turismo, «altrimenti si arriva a concludere iniziative di impronta personale e di sola propaganda». La stoccata non è piaciuta al sindaco Franco De Santi, che ha preso le difese del suo assessore e ha parlato di «modi diversi di affrontare i problemi: si può contestare a priori quello che fanno gli altri o avanzare proposte positive. La decisione di borse e mascherine è stata presa dopo due riunioni in videoconferenza a cui hanno partecipato almeno una quarantina di commercianti. Quindi la comunicazione su che cosa si intendeva fare c’è stata. Piuttosto non mi risulta che da parte del consigliere Ferrarini siano arrivate proposte e le cose si fanno con i fatti, non con le parole, mettendo in dubbio il modo di lavorare dell’assessore Furlani. Porti anche lei delle idee concrete e dimostri di essere collaborativo», ha sottolineando il sindaco, ribadendo che l’iniziativa a favore delle attività imprenditoriali sanmartinesi è un modo per dire che il paese è unito e attento, «anche verso le famiglie bisogne, alle quali sono stati destinati 82mila euro in buoni spesa. Sono referente nella conferenza dei sindaci dell’Ulss9 per i problemi sociali della zona Est Veronese e quindi so bene quali siano le necessità della nostra gente», ha concluso De Santi. •

V.Z.