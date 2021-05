Locali sfitti in centro C’è il concorso per le idee innovative

Un concorso per la ricerca di idee innovative per riattivare spazi sfitti promosso dal Distretto del commercio di Bussolengo «La Rosa di San Valentino – Eternamore», nato con l’obiettivo di rianimare il centro del paese. Lo ha indetto l’amministrazione comunale con la delibera 84 della Giunta. «I progetti», spiega Davide Furlani, incaricato al commercio, «dovranno proporre idee concrete che possano innescare l’insediamento, anche temporaneo, di nuove funzioni culturali, economiche e sociali negli spazi ora sfitti. A titolo esemplificativo, in alcuni contesti è stato proposto un affitto minimo con un aumento a fine anno legato al fatturato, in particolare durante il primo anno di attività. Altre idee già messe in pratica in contesti simili sono la gestione condivisa, i temporary store e il co-working, l’uso di spazi comuni per lavorare». Gli obiettivi del concorso di idee sono quelli di dare nuovo slancio al Distretto urbano del commercio di Bussolengo attraverso misure in grado rivitalizzare l’economia e di evitare la rarefazione delle reti socioeconomiche un tempo esistenti. «Si tratta», dice l’assessore alle attività produttive Massimo Girelli, «di riutilizzare in modo innovativo spazi sfitti per animarli con iniziative di richiamo e raccogliere proposte sostenibili sulla valorizzazione delle vetrine e degli spazi a disposizione. E soprattutto l’obiettivo è quello di creare rete fra le attività economiche che potrebbero rinascere in questa nuova ripresa di spazi abbandonati». Il concorso si concluderà con una graduatoria e con l’attribuzione di premi a titolo di rimborso spese: tremila euro per la proposta vincitrice; 1.500 per la seconda, 500 per la terza.•.