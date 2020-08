Lezione di sculture in pietra e domani giornata della Preistoria

Al parco Archeoland-Lupo Azzurro di Stallavena, oggi, dalle 15.30, lo scultore e scalpellino Giano insegnerà, con prove pratiche, l’antica arte della lavorazione della pietra, mostrando l’importanza del lavoro dell’artigiano testimoniata dalle numerose opere diffuse in Italia e che richiamano da tutto il mondo milioni di persone. Le nostre città d’arte e le nostre chiese abbellite dalla pietra lavorata dagli scalpellini rappresentano un patrimonio unico che tutto il mondo ci invidia. Il corso è su prenotazione (e a numero chiuso (chiamare il 340. 6068355). Domani è invece in programma la seconda «Giornata della preistoria» che parte alle 10.30 con una visita guidata all’esposizione di archeologia sperimentale «Forme in divenire - la selce». Sui Monti Lessini l’abbondanza di selce, indispensabile alle attività umane durante i lunghi millenni della preistoria, ha richiamato numerose presenze. Durante la visita alle ambientazioni di vari periodi storici (dal Paleolitico superiore al Medioevo), sarà possibile seguire l’evolversi dei vari utensili. Alle 12.30 pausa pranzo al sacco e alle 15 laboratorio di archeologia sperimentale durante il quale saranno ripetute le tecniche per ottenere strumenti e utensili necessari alle varie attività quotidiane della preistoria. I due appuntamenti rientrano in un calendario di eventi per tutta l’estate organizzati da Archeoland-Lupo Azzurro che vanno sotto il nome «I Ponti dell’Acqua», con l’obiettivo di rivisitare storiche sorgenti, oggi dimenticate o trascurate, origine della vita nell’immaginario popolare, scenari di leggende e narrazioni. Il progetto prevede, in modo gioioso e partecipe, il ritorno in questi luoghi, per raccontarne l’unicità.

V.Z.