Le tre strade della «par condicio»

Chiamata ad assegnare le denominazioni ad una serie nuove vie del Comune di San Giovanni Lupatoto, la giunta ha deciso di intitolare le nuove strade a personaggi pubblici, anche politici. Ma per questi ultimi l’amministrazione comunale ha salomonicamente deciso di non dimenticare nessuno né a destra né a sinistra, Sorgeranno così le vie intestate ad Giorgio Almirante, Enrico Berlinguer e Gianfranco Miglio. Ricordiamo che il primo è stato cofondatore prima e segretario poi del Movimento Sociale, il secondo segretario del Partito Comunista e il terzo ideologo del federalismo leghista. Il fatto curioso è che a proporre i nomi dei tre esponenti politici è stato Michele Trettene, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. «La nostra proposta risale al lontano 2014 con l'allora sindaco Vantini ed è stata confermata a seguito del convegno "Dai padri non ci separa” del maggio 2017 organizzato assieme alla Lega e alla Civica Idee», spiega Trettene. «Esprimiamo la nostra soddisfazione per questo importante gesto simbolico e ringraziamo il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per avere condiviso lo spirito che ci ha animato nel presentare l’istanza. Almirante e Berlinguer hanno più di qualcosa in comune: entrambi leader di partiti politicamente lontani per una lunga stagione del dopoguerra, entrambi miti tuttora di un'ampia area politica, entrambi personaggi integri». Altre vie sono state intitolate alla scrittrice Oriana Fallaci, alla studiosa Chiara Lubich e ai Maestri del Lavoro d’Italia. La giunta era ben cosciente di muoversi in un campo minato e forse per questo motivo la delibera riporta uno specifico intervento del sindaco Attilio Gastaldello che motiva le scelte e segnala che le intitolazioni «riguardano figure eccellenti che si sono distinte nei diversi campi di interesse umano, quali la cultura, il sociale, il volontariato, la politica, affinché il loro ricordo e quello della loro opera possa fungere da sprone all’emulazione e promuovere la crescita della comunità lupatotina». Il sindaco ha quindi proposto di individuare a i vari toponimi proposti attribuendo una specifica motivazione. «I MAESTRI DEL LAVORO d’Italia, al fine di ricordare il mondo del lavoro, elemento fondante della Repubblica Italiana e in particolare di quanti, con grande perizia e laboriosità, gli hanno dato lustro», dice la delibera. Oriana Fallaci (1929-2006) è stata scelta per i suoi meriti culturali e sociali e per le sua attività di scrittrice e giornalista Chiara Lubich, nata nel 1920 e morte nel 2008, è stata docente, saggista, fondatrice e prima presidente del Movimento dei Focolari, per il suo costante impegno per la pace e l’unità fra le persone, di ogni cultura e credo. Le due donne erano state proposte dalla Commissione comunale delle Pari opportunità, quale segnale di attenzione, anche nel campo della toponomastica, al mondo femminile. L’intitolazione delle vie a Giorgio Almirante (1914- 1988) e a Enrico Berlinguer (1922-1984) è stato il riconoscimento dell’alto senso dello Stato e dell'impegno politico che ha accomunato i due leader, e in particolare, come disse l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, «espressione di una generazione di leader che hanno saputo confrontarsi mantenendo un reciproco rispetto a dimostrazione di un superiore senso dello Stato». Scrive il sindaco: «Questa intitolazione intende essere un gesto di riconciliazione e di amor patrio, che dovrebbe animare tutti i cittadini, al di là delle rispettive appartenenze, ricordando delle alte personalità che nel passato hanno ricoperto cariche politiche con grande rispetto reciproco». A Gianfranco Miglio (1918- 2001), giurista, politologo e senatore, la dedicazione della via è motivata dal «suo alto profilo di studioso e di politico, il quale, al momento del passaggio tra la Prima alla Seconda Repubblica, fu un sostenitore della trasformazione dello Stato in senso federale, per una maggior vicinanza alle istanze delle autonomie territoriali». •

Renzo Gastaldo