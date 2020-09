La scuola riapre in sicurezza «Ci siamo mossi in anticipo»

Un rientro a scuola in piena sicurezza per studenti, famiglie e per tutto il personale scolastico è l’obiettivo che si è posta l’amministrazione di San Martino Buon Albergo, progetto cui aveva cominciato a lavorare in accordo con la dirigente scolastica Anna Paola Marconi e gli uffici comunali fin dall’inizio dell’estate. «Abbiamo deciso di muoverci con largo anticipo cercando le soluzioni più adatte per garantire un rientro a scuola in totale sicurezza», spiega il sindaco Franco De Santi. «Abbiamo stanziato 400 mila euro per la didattica e per migliorare la vivibilità degli spazi, portando così a un milione le risorse dirette che il Comune ha messo in campo per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Sono stati acquistati nuovi banchi, tensostrutture e transenne per il distanziamento, senza tuttavia privare i nostri bambini e ragazzi della bellezza del confronto e dello stare insieme, tipici dell’ambiente scolastico e di cui per troppi mesi sono stati privati». Sempre in accordo con la direzione scolastica sono stati riorganizzati spazi, orari e servizi, adattando la didattica alle nuove direttive, senza ricorrere a spazi esterni agli attuali edifici scolastici e senza dover ricorrere ad accessi scaglionati: è bastato infatti incrementare il numero dei varchi, posizionando transenne: 150 sugli spazi interni e altrettante all’esterno con opportuna segnaletica. Rimane l’obbligo della mascherina nelle aree comuni al chiuso, così come sugli scuolabus per gli allievi della primaria e della secondaria di primo grado, che ne avranno due in omaggio a testa, mentre l’utilizzo in classe sarà definito in base alle normative vigenti all’inizio dell’anno scolastico. Pulizie accurate saranno programmate e registrate giornalmente, confermato il servizio mensa nel rispetto delle norme anti-Covid e secondo le indicazioni della dirigenza scolastica. A supporto delle attività esterne è stata acquistata una nuova tensostruttura per l’istituto Berto Barbarani ed è stata posizionata una tensostruttura già esistente nella scuola Salvo d’Acquisto, oltre a 12 gazebo per le aree verdi delle quattro scuole dell’infanzia comunali. Programmato l’acquisto di una struttura ecocompatibile in legno per il servizio mensa delle scuole Todaro e sono stati predisposti fondi per gli interventi anti-Covid anche per le scuole paritarie. «Ci siamo mossi con grande anticipo, così da non farci trovare impreparati, mossa che si è rivelata vincente non solo rispetto al distanziamento in classe, ma anche per la garanzia di servizi essenziali come la mensa e il trasporto scolastico», precisa il sindaco De Santi. Tutte le informazioni e le linee guida diffuse dal governo e dalla Regione Veneto sono state sintetizzate in un volantino che l’amministrazione comunale ha distribuito nelle scorse settimane a tutte le famiglie del paese. Infine con gli auguri di buon avvio dell’anno scolastico il sindaco fa l’ultima raccomandazione: «Restino a casa e avvertano il proprio medico coloro che abbiano una temperatura oltre i 37.5 gradi o sintomi influenzali, nonché tutti coloro che sappiano di essere venuti in contatto con persone positive al virus. La scuola deve ripartire, ma ciascuno deve adottare un comportamento prudente e attento affinché il lavoro e i sacrifici di questi mesi non siano stati vani». •

Vittorio Zambaldo