«La Pace di Paquara» in dono per la sala del municipio

Il grande quadro fa bella mostra di sé sul lato destro della sala grande di Palazzo Campagnola, sede municipale. Rappresenta, su tela lunga 5 metri e alta 2, la Pace di Paquara, episodio storico del 28 agosto 1233 avvenuto nella bassa dell’Adige a San Giovanni Lupatoto. Il quadro è stato realizzato con quasi un anno di lavoro da Remo Bresciani. L’84enne che vive in Pia Opera Ciccarelli l’ha voluto donare al Comune. Bresciani ci pensava da tempo. «Leggendo le biografie di artisti, ho visto che molti di loro hanno lasciato opere dedicate a eventi storici locali, così ho pensato a qualcosa di caratterizzante per San Giovanni Lupatoto». E dal colloquio con Roberto Facci, presidente del Comitato Radici, è nata l’idea della Pace di Paquara, voluta dal frate Giovanni da Schio, che in quell’estate in piazza delle Erbe invitava a un raduno di signorie e rappresentanti dei Comuni di tutta l’Italia del nord. Alla Pace di Paquara parteciparono signorie di mezzo nord Italia e Comuni come Bologna, Treviso, Feltre e Belluno. «Quanti furono i partecipanti è difficile sapere, Rolandino dice che mai si era veduta tanta gente riunita, Paride da Cerea azzarda la cifra di 400mila, Maurisio racconta di una infinita marea di popolo. Altre fonti riferiscono numeri più credibili; un certo Pier Zagata, nel XV secolo, scrive la Cronica della città di Verona in cui parla di 4.000 persone, senza contare donne e bambini. Per aver un termine di paragone, ricordiamo che Verona in quei tempi contava circa 30.000 abitanti», precisa Facci. Il sindaco Attilio Gastaldello ammira il quadro che con un’ardita operazione (viste le dimensioni) gli addetti della ditta Girardi sono riusciti a introdurre in municipio. «Abbiamo ritenuto, come amministrazione comunale, che la comunità lupatotina e l’evento stesso, per la sua importanza nel Medioevo, meritassero un ricordo», dichiara il sindaco. «Abbiamo perciò accolto volentieri l’iniziativa liberale del pittore Remo Bresciani che ha messo a disposizione del Comune il suo quadro. Si tratta di un’opera pregevole». Nei prossimi giorni il quadro verrà munito di cornice. L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 7 giugno. Remo Bresciani, 84 anni ben portati, nato a Santa Maria di Zevio, ha una vita tutta da raccontare. Bresciani perde i genitori giovanissimo e finisce in collegio religioso dove compie anche gli studi superiori e nel 1961 viene ordinato sacerdote. Negli Anni Sessanta, Remo Bresciani fa un’importante esperienza pastorale da giovane prete a Roma, nella borgata di Primavalle. Il contatto con le fasce più deboli dell’emarginazione e la scoperta dei valori della povertà e del sacrificio, avvicinano il giovane prete alle posizioni politicamente più a sinistra, tanto che entra in contrasto con le gerarchie e nel 1969 viene fatto rientrare a Verona. Nella politica ufficiale arriva nel 1975 quando è eletto consigliere comunale a Verona nelle file del movimento di estrema sinistra Democrazia Proletaria ed è sospeso a divinis. Siederà sugli scranni di palazzo Barbieri per quattro anni partecipando a veri e propri scontri sociali come, nel 1978, quello per l’occupazione delle case Mazzi. Trova intanto lavoro in una azienda grafica dove impara il mestiere in tutte le sue varie fasi e quindi fonda la Grafica Cierre. Dopo qualche anno diventa il braccio operativo tramite il quale l’avvocato Giambattista Rossi fonda altre cooperative grafiche e agricole. Arrivato alla pensione si dedica finalmente alla pittura, sua passione fin da bimbo. Per anni è protagonista nella decorazione in tutte le case di riposo della Pia Opera Ciccarelli. La sua opera più importante occupa una intera parete della chiesetta della Pia Opera Ciccarelli a San Giovanni Lupatoto e si chiama il «Corteo della solidarietà».•.