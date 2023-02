La fiera di San Valentino tocca quota 312 edizioni: taglio del nastro e grande festa

Inaugurazione in grande stile della 312° Fiera di San Valentino di Bussolengo in una giornata fredda, ma illuminata dal sole. Molte le presenze di spicco: l’europarlamentare Paolo Borchia, i consiglieri regionali Stefano Valdegamberi e Daniele Polato, il consigliere provinciale Silvio Salizzoni, il capitano Matteo Di Stefano, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Peschiera, e tutta la giunta comunale di Bussolengo.

Molti i sindaci del territorio e numerose le rappresentanze di associazioni d’arma e di volontariato con il Corpo bandistico “Città di Bussolengo”, diretto dal maestro Luciano Brutti, che ha sottolineato le fasi dell’inaugurazione con gli inni, compreso quello del Sol Levante in omaggio al console generale del Giappone, Amamiya Yuji in visita a Bussolengo.

Tanti progetti in cantiere

Di prammatica la lettera di auguri e di plauso del presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Il sindaco Brizzi ha tracciato un bilancio dei cinque anni di amministrazione. «Abbiamo ancora molti progetti», ha concluso, «e stiamo uscendo dalla crisi grazie alla laboriosità dei nostri imprenditori, artigiani e commercianti. Vogliamo un paese a misura di famiglia: sono orgoglioso di essere bussolenghese».

Debutto ufficiale anche per la neosindaca dei ragazzi, Zoe Girelli: «Vogliamo portare il punto di vista dei giovanissimi e imparare come funziona il Comune». Benedizione finale di don Diego Righetti, parroco moderatore dell’Unità pastorale: «San Valentino, che fu vittima di un omicidio di Stato, ci insegna che l’amore significa la responsabilità di farsi carico della felicità degli altri».

Sempre puntuale la presentazione di Daniela Bresciani, sostenuta dall’equipe di Verona Report guidata da Claudio Dal Castello. Il corteo, dopo il taglio del nastro, ha raggiunto la zona del parco Sampò, dove ha ripreso la Fiera campionaria e si può frequentare il Villaggio medievale.

Non si può fare a meno, per una visita in questi giorni a Bussolengo, di sostare nella chiesa di San Valentino e di ammirare il ciclo di affreschi della vita del Santo e il gruppo ligneo del Compianto del Cristo morto, simboli della lunga e affascinante storia del paese. Trippe pronte al padiglione della Fiera, alla proloco alle ex Danese e nella Baita degli Alpini di Bussolengo.