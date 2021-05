La «434» fino a Verona, De Berti rilancia

La Transpolesana è sempre più intasata dai camion. E la Regione fa pressing affinché venga finalmente realizzato il tratto di quattro chilometri che collegherà la 434 a Verona. Un argomento annoso, quello della statale «incompiuta», che oggi riprende vigore. Il problema dei mezzi pesanti che, con sempre più frequenza, percorrono gli 80 chilometri di superstrada tra Verona e Rovigo, passando per una buona parte per la Bassa, è stato discusso ieri pomeriggio nel vertice convocato all’auditorium comunale di Isola Rizza da Elisa De Berti, vicepresidente della Giunta regionale con delega ai Lavori pubblici ed alle Infrastrutture. All’incontro, accanto ai rappresentanti della Regione e dell’Anas, sono stati invitati gli 11 sindaci dei Comuni scaligeri, da Verona a Castagnaro, attraversati dall’importante collegamento viabilistico per un totale di 54 chilometri. «Visto l’incremento di traffico, soprattutto quello costituito dai tir, che ha interessato in questi anni l’intera infrastruttura», ha esordito l’assessore De Berti, «è indispensabile la realizzazione del tratto finale della 434, tra la Tangenziale Sud e Basso Acquar. Per questo, convocherò formalmente un tavolo tecnico tra Regione, Anas ed i Comuni di Verona e San Giovanni Lupatoto per sbloccare tale progetto». «Qualora quest’intervento non possa decollare», ha aggiunto quindi De Berti, «potremo pure valutare con Anas il collegamento della superstrada con la statale 11, all’altezza di Soave, allo scopo di risolvere le attuali criticità legate al traffico pesante». Nel frattempo, i tecnici di Anas, De Berti ed i primi cittadini hanno fatto il punto su quanto è stato realizzato in questi anni e su quanto verrà programmato in futuro sulla Transpolesana. «Siamo consapevoli», ha sottolineato l’ingegner Ettore de la Grennelais, responsabile Anas dell’Area gestione rete del Veneto, «che la superstrada 434 è la più importante infrastruttura stradale gestita dalla nostra società in questa regione. Stiamo tuttavia colmando il divario che, soprattutto negli anni scorsi, ha ridotto all’osso gli interventi lungo questo collegamento». Il cambio di passo si è già notato nel piano di lavori approvato nel 2019 ed in fase di conclusione, con il quale sono stati investiti in totale 41,5 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati alle asfaltature. «Altri 45,3 milioni di euro», ha aggiunto de la Grennelais, «sono stati previsti nel programma degli investimenti 2021-’25, annesso al prossimo contratto di programma che verrà sottoscritto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti». In particolare altri 20 milioni di euro verranno utilizzati per asfaltare le corsie non ancora interessate dai cantieri, così come 5 milioni di euro saranno investiti per il miglioramento di svincoli ed intersezioni. Verranno previsti pure tre milioni di euro in opere edili per la sistemazione della galleria di San Giovanni Lupatoto. Sulle asfaltature, l’ingegner Fabrizio Zuddas, capocentro per le manutenzioni di Anas, ha annotato: «Negli ultimi due anni abbiamo eseguito, e stiamo portando a termine, risanamenti della pavimentazione per 27,7 milioni di euro. Sono attualmente in corso di progettazione altri 10 milioni di euro di pavimentazioni, per eseguire le quali richiederemo un anticipo del prossimo piano di fabbisogni quinquennale». «Grazie alle somme stanziate nel periodo 2013-'21», ha continuato il tecnico, «entro la fine di quest’anno prevediamo di raggiungere il 90 per cento del risanamento delle corsie di marcia, pari a 144,8 chilometri su 160, e l’83 per cento di quelle di sorpasso, riasfaltate per 132,6 chilometri su 160». Il prossimo programma di investimenti, oltre alla manutenzione dei sovrappassi per 2,2 milioni di euro, includerà la posa di una rete di videosorveglianza da 1,8 milioni di euro, collegata alla fibra ottica, in modo da trasformare la Transpolesana in una «smart road», ossia una strada «intelligente». «Le telecamere», ha concluso de la Grennelais, «collegate ad un sistema di controllo informatico, permetteranno di reprimere l’abbandono dei rifiuti lungo la statale».•.