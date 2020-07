L’università popolare ospite della parrocchia

L’università popolare di Bussolengo ricomincerà i corsi del nuovo anno accademico 2020-’21 dalla chiesa di Cristo Risorto. Sarà questa, infatti, la sede degli incontri del mercoledì alle 15.30, a partire da mercoledì 7 ottobre. «Una soluzione», spiega il presidente Luigi Torresendi che sostiene l’iniziativa con Marcellino Bonizzato e Mirella Zordan, «trovata, grazie alla provvidenziale offerta del parroco moderatore dell’Unità pastorale di Bussolengo, don Marco Bozzola, che ci è venuto in soccorso e che ringraziamo». L’alternativa che si era prospettata alla direzione dell’Unipop era quella dell’anno sabbatico, cioè la sospensione delle attività, saltando direttamente al 2021-’22. Impraticabile, infatti, si prospettava la sede storica del centrale teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore che avrebbe comportato una significativa riduzione delle presenze a causa del distanziamento dovuto al Covid. «Ma poi», insiste Torresendi, «abbiamo pensato a quelli di noi che hanno tanta vitalità e poche occasioni di confronto e di partecipazione attiva: ecco, proprio per questo abbiamo deciso di reagire e di contrastare il pericolo di rimanere psicologicamente chiusi o isolati. Quindi abbiamo deciso di riprendere la nostra avventura di cultura e relazioni, iniziata dieci anni fa, anche se proprio il decennale non ci ha portato fortuna, non avendo avuto la possibilità nemmeno di terminarlo». Già fissato, in linea di massima, il programma: l’inaugurazione il 7 ottobre alle 15.30, con il concerto del quartetto d’archi Caprice del maestro Andrea Testa. Tra gli argomenti, le ricorrenze dedicate a Raffaello e a Dante, rispettivamente nel quinto centenario e nel settimo centenario dalla morte, la religione, l’educazione finanziaria, la burocrazia, la Seconda guerra mondiale, la salute e le tradizioni popolari con la poesia veronese di Berto Barbarani. Tre i corsi: arte con «Novecento: Futurismo e Metafisica»; filosofia con «Mistica e filosofia»; musica con «Beethoven, sinfonie e concerti». Senza contare le visite guidate a mostre, i soggiorni marini, montani e termali. Le iscrizioni alla biblioteca comunale di Piazzale Vittorio Veneto 101, da lunedì 21 a venerdì 25 settembre dalle 15 alle 17; sabato 26 settembre dalle 10 alle 12. Per informazioni: telefono 392.4067441, indirizzo mail unipop.bussolengo@gmail.com. •

Lino Cattabianchi