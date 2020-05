«Isolati da febbraio: abbiamo vinto»

Lo sguardo è fisso e intenso, secondi di silenzio che paio interminabili e un luccichio negli occhi a tradire una emozione nascosta per troppi giorni, quelli necessari ad ottenere la notizia che stavano aspettando e che questi tempi di emergenza coronavirus avevano un po’ dilatato. Loro sono il dottor Marco Landoni e la dottoressa Nicoletta Zamperlin e la notizia è che tutti i dipendenti, sanitari e non, ma soprattutto tutti e 72 gli ospiti della casa di riposo San Giuseppe di San Martino Buon Albergo, sono negativi al tampone. Nessuno contagiato. Giornate di tensione, soprattutto all’inizio della pandemia, di stanchezza, di dubbi e timori, hanno lasciato il posto alla gioia per i due responsabili sanitari della Rsa che ospita solo non autosufficienti, gli anziani più fragili, quelli per cui un eventuale contagio avrebbe potuto essere letale. «Siamo davvero felici», sorride raggiante Landoni, «perché abbiamo visto riconosciuta una decisione presa prima di tutti i Dcpm del presidente del Consiglio Conte, quando politici e virologi sostenevano che il virus non sarebbe arrivato in Italia. Il 22 febbraio, il giorno dopo il primo caso di contagio, quello del 38enne di Codogno, noi abbiamo deciso il lockdown della casa di riposo. Chiusura totale all’esterno: amici e parenti degli ospiti e fornitori della struttura, non fu una scelta facile, ma la prendemmo senza esitazioni, i giorni precedenti ci eravamo confrontati e avevamo analizzato tutte le ipotesi». Non solo la scelta non fu facile da prendere, ma scatenò un putiferio nei giorni successivi tra i parenti degli anziani, che non presero per nulla bene la decisione della direzione sanitaria della casa di riposo. Qualcuno scrisse pure lettere di fuoco al sindaco del paese, salvo poi fare marcia indietro con il passare dei giorni e le notizie che arrivavano dalle altre rsa in giro per l’Italia, Lombardia in particolare, con migliaia di contagi e centinaia di morti: «Un po’ di tensione c’è stata», ammette la dottoressa Zamperlin, «ma abbiamo sempre potuto lavorare in serenità godendo della fiducia della direzione della casa di riposo, del direttore Thomas Chiaramonte e del suo vice Vittorio Castagna e pure della caposala, Gubor Vesna, responsabile del personale, che ringrazio pubblicamente per l’incredibile impegno che ha profuso in questi quasi tre mesi di isolamento. Sin dal 22 febbraio alla San Giuseppe sono stati messi in atto tutti i presidi che i due dottori avevano messo a protocollo: mascherine, guanti, disinfezione, distanziamenti, controllo della temperatura con il termoscan, i fornitori non entravano, ma lasciavano le consegne su una piattaforma allestita all’esterno della struttura: «Nulla di eccezionale», «prosegue Landoni, «soltanto abbiamo fatto tutto prima degli altri e allora sembravano precauzioni eccessive, che ci hanno salvato». «Quando è iniziata la pandemia», ricorda Zamperlin, «è morta per cause naturali una signora di 103 anni e abbiamo deciso di non sostituirla, nonostante avessimo una lunga lista d’attesa, non abbiamo pensato al mancato guadagno, ma alla sicurezza degli ospiti e alla possibilità di attivare una stanza con due posti letto per gli eventuali isolamenti, non ci è servita per ospiti positivi, perché non ne abbiamo avuti, ma ad esempio una paziente è dovuta andare in ospedale per una operazione e quando è rientrata le abbiamo fatto il tampone (negativo) e l’abbiamo messa 21 giorni in quarantena precauzionale». Alla parte sanitaria si è poi affiancata quella dell’animazione che ha compreso da subito che il disagio più grande per gli ospiti era la mancanza delle visite attivando anche qui da subito, prima di moltissime altre case di riposo un servizio di videochiamate con i parenti: «Un servizio che è stato molto gradito», conclude Landoni, «e oggi gli ospiti sono tranquilli, si sentono sicuri e protetti e poi il fatto di vedere meno via vai li lascia più sereni. Detto tra noi: in tre mesi di isolamento abbiamo visto calare le infezioni e i casi di influenza tradizionale, segno che molti patogeni arrivavano proprio dall’esterno». La guerra non è ancora vinta, il virus è stato indebolito, ma non ancora sconfitto: «Però per qualche giorno lasciateci festeggiare questa bellissima notizia». Distanziati ovviamente. •

Alberto Tonello