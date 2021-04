Incidente tra camion e furgone in A22 tra Ala-Avio e Affi, due feriti e disagi al traffico

AGGIORNAMENTO ore 17:

Appena riaperto il tratto di A22 tra Ala-Avio e Affi.

----

Incidente tra un mezzo pesante e un furgone oggi pomeriggio, intorno alle 15,15 in autostrada A22 direzione sud nel tratto tra gli svincoli Ala-Avio e Affi, con traffico bloccato e svincolo di Ala-Avio chiuso in entrata in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino, che hanno estratto i feriti dai mezzi, la polizia stradale, un’ambulanza e l’elicottero del 118. Due i feriti, di 22 e 25 anni, sono ricoverati in ospedale.

Nello stesso tratto di autostrada era avvenuto giovedì scorso un analogo tamponamento in cui era rimasto coinvolto un imprenditore trentino del miele, morto ieri in ospedale a seguito delle ferite riportate.