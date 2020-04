Il sindaco proibisce le grigliate di condominio

Il sindaco di Grezzana Arturo Alberti, con propria ordinanza del 14 aprile, è intervenuto per restringere, dove possibile, le regole emanate dal governatore del Veneto Luca Zaia per fronteggiare il Coronavirus; ha fissato gli spostamenti per l’attività motoria (individuale) o con gli animali da compagnia entro 400 metri dalla propria abitazione (perché «mantenere in forma il corpo e la mente, non significa organizzare maratone o gite fuori porta»), ha imposto per tutti coloro che sono diretti a luoghi pubblici (strade e piazze) l’uso della mascherina (o altro dispositivo idoneo a coprire naso e bocca) e guanti (o soluzione igienizzante pronta all’uso) indipendentemente dal mezzo di trasporto (anche con motorino, biciclette od altro). L’ordinanza, inoltre, vieta le grigliate di gruppo nei giardini condominiali, divieto che vale anche per il 25 aprile ed il 1 maggio. Eventuali barbecue sono permessi solo nei giardini privati e «ad esclusivo utilizzo dei proprietari dell’abitazione (senza parenti e amici)». «Chi intende divertirsi, si diverta pure», dice Alberti, «ma restando a casa propria». Sospeso fino al 3 maggio il mercato del primo mercoledì e del terzo venerdì del mese, rimangono chiusi i parchi, le aree per i cani e i cimiteri, fatta eccezione, questi ultimi, per la sepoltura delle salme o la tumulazione delle ceneri. Il primo cittadino, nell’ordinanza, richiama le regole per entrare nei negozi, volte ad evitare gli assembramenti, la consegna a domicilio – il Comune ha dato la possibilità a tutti gli esercenti di pubblicizzare i servizi nelle proprie bacheche istituzionali – e l'apertura due giorni la settimana dei negozi di abbigliamento per bambini e cartolerie; i gestori devono comunicare al comune quali giorni intendono aprire via mail (info@comune.grezzana.vr.it). •

A.SC.