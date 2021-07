Il pentito: «Ecco come i clan di 'ndrangheta si sono divisi la provincia di Verona»

«Ammetto di partecipare al sodalizio mafioso facente capo alla cosca Arena Nicoscia attraverso i Giardino». Sono le 10.07 del 28 settembre 2020, Domenico Mercurio, 51 anni, si trova in una saletta del carcere di Rebibbia a Roma. Davanti a lui ci sono i pm della Direzione distrettuale antimafia, Patrizia Ciccarese e Andrea Petroni oltre ad un sottufficiale dei carabinieri dei Ros di Padova. Accanto al crotonese residente da anni a Lavagno, c’è il suo legale. Scocca proprio a quell’ora di quel giorno di fine estate l’inizio della collaborazione con la giustizia di Mercurio nell’inchiesta Taurus, una delle indagini legate al radicamento dei clan di ’ndrangheta nel territorio veronese (vedi articolo accanto). E il cinquantunenne, arrestato un paio di mesi prima nell’ambito di questa inchiesta, sa molte cose. Vive nel Veronese da più di trent’anni, conosce parecchi segreti sul radicamento dei calabresi legati alla ’ndrangheta residenti nel Veronese. Ha conosciuto i vertici dei clan. Lo dice lui stesso durante i suoi lunghi interrogatori. Ed è in grado di fare una mappa dei territori che si sono spartiti le famiglie nella nostra provincia sulla stessa falsariga di ciò che succede da sempre in Calabria. Da alcuni dei verbali dei suoi interrogatori che L’Arena è riuscita ad avere in esclusiva, emerge un quadro molto inquietante sulla presenza dell’organizzazione criminale nel Veronese tra fatture false, estorsioni, usura, spaccio di droga, armi e riciclaggio.

Attenzione, però, siamo solo nella fase dell’indagine e le dichiarazioni di Mercurio devono avere ancora il «sigillo» sulla loro attendibilità dalla sentenza di un tribunale, prevista per oggi. I rappresentanti dell’accusa, però, hanno piena fiducia in ciò che rivela Mercurio. L’hanno detto chiaro e tondo durante la requisitoria del 7 maggio scorso nell’ambito dell’altra operazione anti ndrangheta«Isola scaligera» dove Mercurio è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso legata alla cosca Arena Nicoscia. I due collaboratori di giustizia Toffanin e Mercurio «sono assolutamente attendibili» sostengono i pm veneziani anche perchè «si sono autoincolpati di reati che non erano presenti nel fascicolo», ha aggiunto in aula la pm Lucia D’Alessandro.

Ma ecco come i clan si sono divisi la provincia di Verona secondo la versione di Mercurio, in attesa di passare al vaglio del giudizio di un tribunale. «Il gruppo Napoli, Versace e Albanese controlla la zona di Isola della Scala, Valeggio, Sommacampagna, Villafranca e in parte la città di Verona arrivando anche verso il lago di Garda», riferisce Mercurio nell’interrogatorio. Poi aggiunge: «Intendo dire che in parte è controllata la città di Verona perchè il centro in senso stretto è controllato da Michele Pugliese e Rosario Capicchiano, affiliati al clan degli Arena Nicoscia». In realtà, i clan ’ndranghetisti a Verona non si fanno la guerra, rivela ancora Mercurio: «È tuttavia possibile», ha spiegato agli investigatori, «che spesso vi possano essere degli accordi per quanto riguarda attività illecite sul territorio controllato da un gruppo e, per questioni di rispetto reciproco, può capitare che determinate attività criminali vengano portate avanti insieme». Un esempio? «Quando si tratta di ripulitura di danaro», ha spiegato il collaboratore di giustizia in un successivo interrogatorio, «i vari gruppi cooperano tra loro». E sul nostro territorio pistole e fucili non servono: «Le armi non servono nella provincia di Verona, basta la presenza» ha detto ancora Mercurio in modo sibillino, facendo capire la capacità d’intimidazione di chi fa parte dei clan calabresi nei confronti dei veronese. E ancora: «Non si usano le armi perchè ci sono sullo stesso territorio più gruppi criminali che collaborano tra loro». Spunta poi il nome dei Multari, i fratelli Domenico e Carmine che gestiscono il territorio di Vicenza (ma sono stati condannati per episodi avvenuti nell’est veronese), riferisce ancora Mercurio, «so che i Multari sono dei nomi molto importanti e influenti». Altra particolarità sull’operatività dei clan calabresi nella nostra provincia riguarda i contatti: «Tra gruppi diversi», ha spiegato ancora Mercurio ai pm della Dda di Venezia, «si conoscono solo i vertici perchè i gruppi operano in modo gerarchico».

Recuperare i soldi da riciclare non costituisce un problema per gli affiliati alla ’ndrangheta nel Veronese. «Preciso», ha spiegato Mercurio nell’interrogatorio di nove mesi fa, «che per noi 50.000 euro in contanti sono all’ordine del giorno e quella che mi viene contestata al capo 107 (false fatturazioni dell’operazione Taurus ndr) è solo una delle operazioni di riciclaggio che abbiamo svolto con il mio gruppo».

Mercurio offre agli investigatori anche importanti informazioni sulle affiliazioni ai clan calabresi: «Non è più come un tempo: non ci sono più riti che sono cose del passato». rivela nel secondo interrogatorio reso l’otto ottobre dello scorso anno sempre nel carcere dov’era rinchiuso, «ad oggi è sufficiente favorire un’associazione mafiosa, fare una fattura per legarsi ai nostri gruppi». E Mercurio parla a ragion veduta dall’alto della sua esperienza in quanto lui per primo si definisce «organizzatore delle false fatturazioni». Poi entra più nel dettaglio: «Ci occupavamo sia di recuperare il denaro in contanti sia di riconsegnarlo a chi lo aveva fornito». I soldi, è ancora la versione di Mercurio erano il «provento illegale di gruppi legati alla ’ndrangheta in Calabria e successiva ripulitura con le operazioni di cui abbiamo già fatto cenno (le fatture false ndr)». Si tratta di un fenomeno fin troppo sottovalutato da chi gestisce la sicurezza nella nostra provincia anche perchè, rivela ancora Mercurio, «l’emissione delle fatture false procura un guadagno del 35 per cento». .