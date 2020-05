Il mercato aumenta i banchi e domani prodotti a Km zero

Domani dalle 8 alle 12.30 riapre il mercatino a Km zero nelle strutture della Fondazine del Mercato ortofrutticolo intercomunale di via Molinara, a Bussolengo. Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, viene seguito il protocollo messo a punto dal Comune sulle misure di sicurezza: guanti, mascherine, gel igienizzante e distanziamento. Ci sarà un ingresso unico e una sola uscita per i visitatori. La Protezione civile regolerà gli afflussi. C’è la possibilità di un ampio parcheggio nel resto dell’area del mercato. «L’offerta merceologica», spiega Marco Vanoni delegato dalla Fondazione al mercatino, «è di una ventina di banchi di verdura, frutta e generi alimentari, vino, olio, salumi e formaggi. Questo è un inizio di rilancio del nostro comune e c’è anche la volontà di un rafforzamento di questo appuntamento». Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha sempre monitorato la situazione convocando due sedute in via telematica. Sono stati fatti bandi per l’uso del piazzale e per il servizio di portierato. Il bando per la gestione del bar del mercato è già stato espletato ed è in corso il rifacimento dei servizi igienici. Fra poco uscirà il bando per l’uso dei posteggi riservati agli operatori economici del mercato delle pesche. Conclude il presidente della Fondazione, Andrea Bertoldi: «Il mercato delle pesche ci sarà anche quest’anno, le contrattazioni partiranno a giugno. La stagione si presenta con una quantità ridotta di prodotto a causa delle gelate, ma i produttori, nonostante la crisi sono intenzionati a misurarsi con il mercato. Stiamo facendo il monitoraggio della cimice asiatica con il supporto di Coldiretti e speriamo di riuscire a controllare questo insetto». Da oggi, inoltre, il mercato settimanale cresce: avrà una cinquantina di banchi. Oltre ai 30 di prodotti alimentari, proporrà abbigliamento e calzature per bambini, piante e sementi. Il mercato occuperà oltre a via De Gasperi anche via Don Calabria. «L’area sarà delimitata da transenne», spiega l’incaricato al commercio Davide Furlani, «e abbiamo recepito immediatamente l’ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia per ampliare le categorie merceologiche. L’ingresso è unico ma le uscite saranno tre perché il percorso è troppo lungo: una in via De Gasperi, una in via don Calabria, la terza all’intersezione tra le due vie, dove ci sarà anche l’ingresso. Per tutta la durata, dalle 7 alle 13, vigileranno Polizia locale e Protezione civile». Il precedente esperimento è stato un successo con oltre mille visitatori. Conclude Furlani: «Proprio per questo, tempo permettendo, ci aspettiamo una grande partecipazione e non bisogna abbassare la guardia ora. Sono obbligatori mascherina e guanti e, all’ingresso, si troverà del liquido igienizzante per le mani». Vai inoltre ricordato che dopo le nuove disposizioni regionali, sono stati riaperti gli orti comunali di via dell’Agricoltura. È consentito il libero accesso nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro, con mascherine e guanti monouso o garantendo l’igiene delle mani con un prodotto igienizzante. •

L.C.