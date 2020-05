Il mercato a 200 banchi: successo annunciato

È ripartito il mercato di Bussolengo a 200 banchi: un successo annunciato che ha delle motivazioni sia nella voglia di uscire della gente, ma anche nella lunga tradizione che il mercato di Bussolengo ha costruito in tanti anni diventando un appuntamento imperdibile per molti. Spiega Tiziano Fasoli di Anva Confesercenti: «L’esperienza di un recupero progressivo del mercato di Bussolengo e della sua riapertura con tutte le categorie merceologiche previste è stata un successo che ha visto il ritorno delle oltre 200 micro imprese ambulanti che esercitano la loro attività sulla piazza di Bussolengo. Si è registrata una stretta e positiva collaborazione con l’amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Roberto Brizzi e dell’incaricato al commercio, Davide Furlani, col comandante della Polizia locale, Enrico Bartolomei e l’appoggio costante dei volontari della Protezione civile di Bussolengo da parte delle associazioni di categoria». Aggiunge Andrea Miglioranza di Fiva Confcommercio: «Tutte le imprese dopo dieci settimane di inattività hanno potuto riprendere il lavoro e le relazioni con la clientela nel più importante mercato della provincia di Verona. Segnalo che l’ordinanza elaborata a Bussolengo per la riapertura del mercato settimanale, frutto di un lavoro comune di amministrazione e addetti ai lavori, è stata presa a modello da altre amministrazioni della provincia di Verona e anche fuori Verona, ad esempio a Salò: e questa è una grande soddisfazione. È stato alto anche il grado di responsabilizzazione di tutti i titolari di posteggio che hanno adottato individualmente tutte le misure di sicurezza previste». Soddisfazione anche a Palazzo comunale per l’andamento del mercato settimanale. «È andato tutto oltre le aspettative», conclude l’incaricato al commercio Davide Furlani, «sia in termini di presenze, sia di rispetto delle norme di sicurezza. Una disciplina condivisa da ambulanti e visitatori che ringrazio per la buona riuscita del nostro mercato». Giovedì prossimo si ripeterà questa esperienza con la dislocazione di 37 banchi in piazzale Vittorio Veneto. Ci sarà per l’occasione una modifica della viabilità: dalle 6 alle 14 saranno vietati l’accesso e la sosta in piazzale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra le vie Giovanni Pascoli e via Gabriele D’Annunzio (civico n. 76) e nel tratto compreso tra via Pascoli e via della Filanda. Inoltre sono vietati l’accesso e la sosta in piazzale Vittorio Veneto nella parte di parcheggio asfaltato posto a lato della biblioteca. •

L.C.