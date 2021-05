Il fronte del no all’inceneritore si allarga a quattro Comuni

C'è un fronte formato da più amministrazioni comunali contro l'inceneritore di fanghi derivanti da impianti di depurazione civile e industrie alimentari che la ditta veronese Creven srl (acronimo di Centro recupero essicazione Veneto), intende realizzare in via Polveriera Vecchia a San Martino Buon Albergo. A darne notizia è il sindaco sammartinese Franco De Santi, precisando che, oltre alla sua amministrazione, hanno presentato osservazioni contrarie al progetto anche quelle di Lavagno e San Giovanni Lupatoto. Già qualche tempo fa, inoltre, aveva scritto a Venezia per dire il proprio no all'impianto anche l'amministrazione di Verona e a febbraio aveva espresso parere negativo anche la commissione di Valutazione di impatto ambientale provinciale. «D'altronde», spiega De Santi, «con gli altri Comuni, San Giovanni in particolare, c'è sempre stato un dialogo sul tema della salvaguardia del territorio, con particolare attenzione su Ca' del Bue come su Creven». Il piano di Creven era stato presentato sommariamente a metà novembre del 2020 in commissione di Valutazione di impatto ambientale regionale, organismo al quale competerà la valutazione, con approvazione o bocciatura finali, del progetto. La commissione Via raccoglie sino ad oggi le osservazioni di tutti i soggetti interessati da questo progetto che prevede la nascita di un impianto di trattamento di scarti in un' area in cui già c'era un'attività di lavorazione dei rifiuti, che è dismessa da anni. Creven intende riutilizzare, sistemandoli, alcuni manufatti ancora presenti nell' area. Stiamo parlando delle vasche di raccolta dei fanghi e di una serie di box. Il piano, poi, comprende la realizzazione di un nuovo capannone al posto di quello esistente (che verrà abbattuto) e di nuove strutture da adibire a spogliatoio ed uffici. Nel capannone, che dovrebbe coprire una superficie pari a quasi 1.800 metri quadrati e che avrà a lato un camino alto 15 metri, è prevista l'installazione di impianti che avranno il compito di termovalorizzare i fanghi, ottenendo l'emergia necessaria per far funzionare l'intera struttura. L'inceneritore è dimensionato per trattare 100.000 tonnellate l'anno di fanghi disidratati. Per arrivare ad esprimersi sul progetto, il Comune è ricorso a tecnici specializzati che hanno valutato dal punto di vista sia ambientale che urbanistico la proposta di Creven. «Gli esiti di questi approfondimenti confermano che la nostra posizione era corretta», spiega De Santi. «Giunta e Consiglio sono stati sin dall'inizio contrari a questa proposta, perché essa prevede la nascita del termovalorizzatore in una zona che certo non è idonea ad ospitarlo», rimarca. I tecnici che hanno lavorato per conto del Comune hanno redatto osservazioni decisamente corpose, nelle quali sollevano una lunga serie di problemi e parlano anche di carenze documentali. «Ora la parola passa agli organismi regionali, ma è chiaro che noi siamo comunque pronti a cercare di tutelare il nostro territorio in tutti i modi possibili», dice il sindaco. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla commissione Via scade oggi. A prendere posizione contro il termovalorizzatore non sono state comunque solo le amministrazioni. Ieri ha inviato un corposo studio anche un gruppo di cittadini capitanato da Lorenza Faccioli, consigliera comunale di opposizione (di San Martino Domani). Nei prossimi giorni si saprà se anche altri hanno deciso di esprimersi formalmente sul piano che sta portando avanti Creven. •.