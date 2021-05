Il Consiglio ha deciso Il Bocciodromo sarà sede di sport minori

Adesione alla Carta etica dello sport veneto adottata dalla Regione, destinazione della struttura del Bocciodromo alle società degli sport minori e sostegno alla ripartenza delle attività sportive con sede a Bussolengo. Sono questi i tre punti di una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Lucio Bonadimani, Nadia Segala, Paola Boscaini e integrata in un unico documento con le modifiche proposte da Matteo Zappalà, a nome e per conto della maggioranza. «Il settore sportivo», sottolinea Bonadimani, «è stato duramente provato dall’emergenza Covid 19, che ne ha provocato una brusca interruzione e ad oggi, ove ripartito, ha dovuto oltre a limitare le attività per rispettare le distanze di sicurezza negli allenamenti, anche sostenere ulteriori costi per attuare i protocolli anti Covid-19. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si trovano in una situazione ancora più precaria, risultando in gran parte escluse dalle misure di sostegno economico emanate sinora dal governo. Nel Comune di Bussolengo da anni le stesse società manifestano la carenza di spazi per lo svolgimento e l’ampliamento delle proprie attività». Poi, i due consiglieri Bonadimani e Zappalà hanno proposto all’amministrazione di «valutare, dopo un confronto con le società sportive e gli uffici comunali competenti, di destinare il Bocciodromo, attualmente pavimentato per essere utilizzato per la campagna vaccinale, quale struttura polivalente a favore di quelle società sportive che oggi non possono essere presenti per mancanza di spazi, garantendo comunque l’attività bocciofila». Una misura che, se realizzata offrirebbe una prospettiva positiva a molte società di sport minori. Da tutti, sì a mozione ed emendamento.•. L.C.