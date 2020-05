Idee d’autore durante la quarantena

Parole e musica sono più forti di ogni cattiva sorte e, quando parole e musica escono dal cuore di due poeti, il risultato e una magia che sconfigge ogni male. Ci hanno provato con successo lo scrittore e poeta Roberto Piumini e l’educatrice, musicoterapista, docente di chitarra, musicista e cantante Marta Merzari. A Piumini la struttura sanitaria Humanitas San Pio X di Milano aveva chiesto di esprimere, con la sua sensibilità attenta al mondo dell’infanzia, le parole giuste per parlare ai bambini più piccoli del morbo coronavirus, senza alimentare l’ansia ma fornendo anche le giuste indicazioni di igiene e prevenzione che gli adulti sentono ripetere sui media ma spesso faticano a trasmettere ai piccoli. Il 14 marzo, giorno del suo settantatreesimo compleanno, Piumini ha creato la filastrocca «Che cos’è che in aria vola?», parlando di «un virus che porta la corona ma di certo non è un re… un tipaccio piccolino, un tipetto velenoso, invadente e dispettoso», un briccone da lasciar fuori casa, starnutendo nel braccio, lavandosi le mani, non toccandosi il viso, «stare allegramente senza stringersi le mani», perché «finché è in giro quel tipaccio, è prudente rimandare ogni bacio e ogni abbraccio». Però «le parole sono doni», scrive Piumini, «sono semi buoni da mandare a chi noi vogliamo amare» e conclude con l’ultima delle 21 quartine: «E magari, quando avremo/ superato questa prova,/ tutti insieme impareremo/ una vita saggia e nuova». «Sono rimasta affascinata da questo linguaggio giocoso che si rivolge ai piccoli per spiegare che cosa sia il coronavirus», racconta Marta Merzari, «e ho condiviso le mie impressioni con Anna Paola Marconi, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di San Martino Buon Albergo, che mi ha proposto di metterla in musica per farne dono ai bambini delle scuole». Chiesto e ottenuto il permesso da Piumini, Marta ha buttato di getto in poche ore la musica della filastrocca: «Non c'è voluto molto perché la musicalità è già contenuta naturalmente nei versi. Scritta la musica, e suddiviso le parti cantate e strumentali, l'ho inviata ad alcuni musicisti-insegnanti di Music@rt, l’associazione culturale che ho co-fondato dieci anni fa con Alice Andrea Ferroni». Sulla melodia si sono messi a capofitto allora anche Miriam Urbani, Alice Andrea Ferroni, Elia De Molli, che ha curato anche la strumentazione e la produzione: ognuno ha lavorato da casa propria, facendo rimbalzare voci e note da un cellulare all'altro e da una mail all'altra, senza mai incontrarsi fisicamente, ma strettissimi in un rapporto spirituale e creativo. Il brano inizia con risate cristalline di bambini, quasi a sbeffeggiare, canzonare il virus e termina con la convinzione che «batteremo certamente l’antipatico birbone» e le voci del bambini che lo cacciano. «LA STRUTTURA della composizione è molto semplice, la melodia immediata, come deve essere una filastrocca musicata rivolta ai più piccoli. Ma, anche se nasce per loro», precisa Merzari, «riesce a fare presa anche in noi adulti. È facile da eseguire e chi lo desidera potrà avere, gratuitamente, la parte vocale con accordi e testo, contattando Music@rt www.musicartverona.it». Del brano musicato è stato creato un video, liberamente condivisibile, a cui fanno da controcanto i disegni meravigliosi, nel significato e nella fantasia, che molti bambini hanno inviato per partecipare al progetto, illustrando la filastrocca. «L'invito di tutti noi di Music@rt è di essere accorti ma positivi, e di aiutare in ogni modo possibile chi sta affrontando questo momento particolare. Per questo, abbiamo indicato la possibilità di fare una donazione alla Regione Veneto che, come molte altre istituzioni, sta affrontando l'emergenza», conclude la presidente di Music@rt. Dal 10 aprile la canzone è disponibile anche su Spotify, iTunes, Apple Music e Amazon e tutti i proventi degli ascolti e dei download saranno destinati al progetto della Regione Veneto. •

Vittorio Zambaldo