I Talenti ne L’Arena, ecco la gran serata Anche spettacoli circensi in concorso

Nuovo appuntamento in piazza per i «Talenti ne l’Arena», lo spettacolo itinerante del gruppo Athesis: oggi sarà a Bussolengo, in piazza XXVI Aprile. Era programmato per domenica, a chiusura del calendario delle manifestazioni previste nella rassegna «Festa d’estate», ma è stato rinviato di due giorni per le condizioni meteo. Sul palco saliranno gli artisti in gara nelle tre categorie di canto, ballo e varietà. Nel canto si esibiranno Sofia Mariotti, Valentina Messedaglia e Giovanni Parpaglioni. Nella categoria ballo si sfideranno Mauro Tomezzoli con la kizomba, le «Suegno’s Angels» e Paolo Binda. Completamente dedicata al mondo circense, invece, sarà la gara nella categoria varietà con Alessia Njelo, con verticali sul cavallo a dondolo, Zahara Sebbar, artista dell’accademia circense, e Sarah Togni, con esibizioni sul cry weel. Potrà accedere alle semifinali solo il primo classificato di ogni categoria. La serata proseguirà con le bellissime ragazze in gara nel concorso «Miss Lessinia», dove le concorrenti sfileranno in abiti casual, costume da bagno ed elegante. A ogni serata, la giuria sceglierà tre vincitrici, mentre la quarta si aggiudicherà il premio della più votata sulla pagina Instagram del concorso. Talenti e miss saranno valutati da una giuria di esperti del mondo dello spettacolo e da rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ospite della serata in piazza XXV Aprile sarà il comico vicentino Jani. La serata, condotta dalla presentatrice televisiva Angela Booloni e dal giornalista Lucio Salgaro, inizierà alle ore 21 e l’ingresso è libero. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid. •

L.B.