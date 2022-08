Ha un malore in mare, inutili i tentativi di soccorso: 77enne muore davanti agli occhi della moglie

Dramma per una famiglia di Bussolengo in vacanza in provincia di Macerata. Secondo quanto riporta il sito Cronachemaceratesi.it, un veronese di 77 anni è morto davanti agli occhi della moglie.

L'uomo, Albino Bertoldi, di Bussolengo, si era buttato in mare a Civitanova Marche con una tavola da Sup (stand up paddle). Poco dopo sarebbe stato colto da un malore e soccorso da un giovane che aveva notato il suo corpo galleggiare. Portato a riva velocemente, gli sono state subito praticate tutte le manovre per rianimarlo, sia da parte dei bagnini presenti che degli operatori del 118 intervenuti poco dopo, ma alla fine l'uomo è spirato davanti allo sguardo della moglie.

Sgomento a Bussolengo dove ieri, nel tardo pomeriggio, è giunta la notizia. Oltre alla moglie lascia due figlie di 40 e 37 anni.