Grossule a capo del Consiglio

Il Consiglio comunale ha un nuovo presidente. È Michele Grossule e prende il posto di Stefano Filippi, dimissionario. Nuovo capogruppo della Lega nord diventa Mattia Stoppato. Queste le novità scaturite nell’ultima assemblea. sera. Trentadue anni, di professione cablatore elettrico, in Lega dal 2008, dal 2012 capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale e dal 2015 anche nel direttivo provinciale, Michele Grossule è stato eletto a scrutinio segreto con 11 voti su 12. Il neo presidente, emozionato per la nomina, ha commentato l’incarico con poche parole. «Sono onorato di ricoprire questo incarico, un ruolo di garanzia per il Consiglio comunale e con una delicata funzione», ha detto. «È una responsabilità che mi viene attribuita dopo 15 anni di attività politica e alla quale mi applicherò con dedizione e impegno. Ringrazio il presidente uscente Stefano Filippi per gli insegnamenti e l’esempio che mi ha fornito». A ringraziare Filippi, anche il sindaco Attilio Gastaldello e i consiglieri comunali di opposizione Roberto Bianchini e Daniele Turella. Questi ultimi, hanno pubblicamente riconosciuto l’equilibrio e il rispetto dei diritti delle minoranze messi in atto da Filippi in qualità di presidente del Consiglio. Il sindaco ha pubblicamente elogiato le dimissioni da presidente di Filippi, che hanno reso possibile l’entrata in giunta di Marco Zocca come assessore e rappresentante delle civica di Raldon. «Accade poche volte di veder fare un passo indietro da un incarico prestigioso per spirito di servizio alla comunità e questo va riconosciuto», ha detto il sindaco commentando la decisione di Filippi, ripagata con la nomina a presidente della Consulta per Raldon e con il conferimento da parte di Gastaldello allo stesso Filippi delle deleghe per i problemi della frazione. Le dimissioni di Filippi avevano infatti consentito a Gastaldello di affidare a Zocca l’assessorato, raggiungendo così contemporaneamente il doppio obbiettivo di far entrare Raldon in Giunta e di rinsaldare il rapporto con la civica locale (anche in prospettiva futura) senza squilibrare i rapporti di forze. In precedenza lo stesso Gastaldello aveva presentato al Consiglio il nuovo assessore Zocca. Per protesta contro queste manovre, hanno deciso di non partecipare alla riunione consigliare tre consiglieri di opposizione, Francesco De Togni, Anna Falavigna e Martina Gambacorta, che, in una lettera, hanno accusato il sindaco di «giochini di palazzo, togliendo deleghe ad uno per ridarne in parte ad un altro, con scambio di poltrone, che coinvolgono anche la presidenza dell’assemblea consiliare». In chiusura, la consigliera Annalisa Perbellini ha consegnato al neo presidente Grossule e al segretario comunale la dichiarazione, sottoscritta dai consiglieri delle Lega nord, di nomina di Stoppato a nuovo capogruppo leghista in Consiglio comunale. Stoppato ha ringraziato i consiglieri leghisti per la fiducia. All’avvio del voto sul presidente del Consiglio, c’è stato un piccolo giallo. I consiglieri si apprestavano a votare senza una candidatura espressa formalmente. Il consigliere Turella ha chiesto se ce ne fosse una. «Il candidato sono io ma lo statuto non stabilisce che la candidatura sia pubblicamente formulata», ha spiegato Grossule. •

