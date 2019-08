Dimezzato il «porta a porta» Le immondizie si accumulano

Il nuovo calendario della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani «porta a porta» è davvero un problema, forse sottovalutato, per molte famiglie di Grezzana e frazioni. Soprattutto per quelle (e sono la maggior parte) che vivono in appartamenti di 80- 100 metri quadrati e quelle che vivono nei mini appartamenti. Inoltre il nuovo sistema di raccolta e partito il 1° luglio proprio nel periodo in cui le famiglie, finite scuole ed esami, si stavano preparando per le vacanze e non vogliono tenersi i rifiuti (eccezion fatta per la carta) in casa. I prelievi di secco, plastica e carta, sono passati da quattro a due al mese. Tagliata, anche se meno, la raccolta dell’umido, passata da 124 a 117 prelievi annui. Il «verde» (erba, ramaglie), invece, viene ritirato 26 volte, contro le 42 precedenti. Quindi dove portano i rifiuti? Ovunque. Purché non restino nell’appartamento. Basta che qualcuno getti un sacchetto, vicino a un muretto, perché quel luogo diventi una mini discarica (vedi nella frequentata via Roma) o alla casa di riposo, chiusa da quasi tre anni, i cui cassonetti sono rimasti e sono diventati a servizio di molti cittadini del capoluogo in cui ci va di tutto, senza più badare alla raccolta differenziata. Sui social i commenti si sbizzarriscono. E c’è anche chi propone di «incontrarsi, di parlarne... per capire...». Ha dichiarato l’assessore ai servizi pubblici Zeno Falzi all’Arena domenica scorsa: «Il Comune ha le mani legate. Non possiamo intervenire. Il problema è di competenza del Consiglio di Bacino Verona Nord», voluto dalla Regione Veneto, in cui il comune si è inserito con la precedente amministrazione. Commentano al bar: «Non è giusto, noi paghiamo la Tari, tassa rifiuti, al Comune». E aggiungono: «Un costo, quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti tutto (al cento per cento, ndr) sulle spalle dei cittadini». Non solo: dal piano finanziario dei rifiuti 2019, risulta che i cittadini nel 2018 hanno coperto anche la tassa rifiuti non riscossa dal Comune nel 2013, per un importo di 37mila e 200euro. Purtroppo nell’ambito dei servizi spesso va così. Per non aumentare i costi, si dimezza, come in questo caso, il servizio, senza tener conto dei disagi dei cittadini e del degrado ambientale. Il servizio «porta a porta» dei rifiuti differenziati, a Grezzana era in atto dall’aprile del 2005 e in questi quattordici anni poche sono state le lamentele inerenti questo servizio. •

Alessandra Scolari