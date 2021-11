Giornata ecologica, i Comuni si organizzano per conto proprio. Ecco le iniziative

La partenza non è delle migliori. Ieri, come richiesto dalla regione Veneto, era l’ultimo giorno a disposizione dei quattordici Comuni dell’agglomerato (ai quali si aggiunge Verona) per consegnare alla Provincia le ordinanze emesse per la domenica ecologica di domani. Sempre ieri da Verona, quei documenti dovevano essere inviati a Venezia. La richiesta da parte della Regione era chiara e nemmeno tardiva, dato che l’indicazione di organizzare questi sette appuntamenti con «il blocco totale del traffico e la possibilità di circolazione consentita ai soli veicoli elettrici» risaliva all’agosto scorso.

Sta di fatto che le amministrazioni comunali, nonostante i diversi incontri di coordinamento organizzati dai Palazzi Scaligeri, si sono prese un po’ tardi. E ieri alle 13, orario di chiusura dell’ufficio ambiente, l’unica ordinanza era arrivata dal Comune di San Martino Buon Albergo: «Dalle 8 alle 18 divieto di transito e sosta in piazza del Popolo per manifestazione e-bike in Musella e lo svolgimento delle attività per la festa del Santo Patrono» si legge nel documento firmato dal comandante della Polizia locale Castrese Coppola.

Gli altri sindaci? Alcuni (pochi) hanno mandato i documenti, alla spicciolata, nelle ore successive. Ma passando al setaccio gli albi pretori dei Comuni, qualche iniziativa viene allo scoperto. Perché, come indicato dalla Regione, non c’è l’obbligo di un blocco totale, ma va bene anche adottare «misure alternative che contemplino analoghi effetti di riduzione dei Pm10»: ovviamente le iniziative verranno analizzate da Venezia, approvate o bocciate. «Un po’ di ritardo c’è stato», ammette il consigliere provinciale con delega all’ambiente Sergio Falzi, «ma nonostante questo è chiaro che tutti i Comuni dell’agglomerato sono orientati verso lo stesso obiettivo: vogliono risolvere il problema dell’inquinamento».

A Villafranca, la Giunta ha approvato ieri la «chiusura della Grezzanella dalle 9 alle 13, dalla rotonda di Dossobuono a quella di Cascina Verde, garantendo l’accessibilità alla rotatoria di via delle Fornaci e l’intervento di pulizia dei cigli stradali a cura delle associazioni e dei cittadini volontari». Nelle prossime domeniche ecologiche, assicura il sindaco Roberto Dall’Oca, «verranno chiuse altre strade ad alto scorrimento come via Cavour, via Nino Bixio, via Messedaglia, via Mazzini a Quaderni, Strada La Rizza a Rizza».

A Bussolengo «l’ecocentro sarà aperto straordinariamente dalle 8.30 alle 11.45 e per l’occasione verranno distribuiti dei rotoli di sacchetti per la raccolta differenziata (uno per secco e uno per plastica latta) fino ad esaurimento delle scorte».

A San Giovanni Lupatoto qualche strada verrà bloccata al transito dei veicoli: si tratta di via Porto, nel tratto compreso tra via Garibaldi e il Parco all’Adige e via Ausetto nel tratto compreso tra il civico 39 e l’accesso dell’argine del fiume Adige, dalle 9 alle 18. Chi sgarra rischia una sanzione da 87 a 344 euro.

A Sona è stata istituita per domani «la riduzione di 20 chilometri all’ora rispetto al limite massimo previsto su tutto il territorio comunale» e, a Lugagnano, il divieto di circolazione veicolare nel tratto di via Case Nuove e 26 Aprile compreso tra l’intersezione con la via Barbarani e l’intersezione con la via Stazione.

A Castel D’Azzano, l’amministrazione ha adottato uno slogan, «Se posso non uso l’auto», per accompagnare la chiusura di via Castello, che domani sarà aperta ai soli pedoni, mentre Sommacampagna ha optato per una iniziativa di sensibilizzazione, la «Camminata ecologica Puliamo il mondo», che attraverserà le frazioni con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti lasciati a lato delle strade o nelle campagne. Partenza alle 9, a Custoza nella piazza della chiesa, a Sommacampagna in piazza della Repubblica e a Caselle al Parco del Centro Sociale, mentre alle 12 al parco di Villa Venier sarà offerta una bevanda calda.

E Negrar ha istituito per domani il divieto di circolazione dalle 9 alle 18 in via Mazzini, via della Rimembranza e via Cavalieri di Vittorio Veneto, e l’obbligo di ridurre la velocità su tutte le strade del territorio comunale di 20 chilometri all’ora. In questo caso la sanzione per chi viola la regola può arrivare fino a 679 euro.

Riduzione della velocità anche a Pescantina, di 10 chilometri all’ora su tutte le strade comunali del centro abitato e di 20 fuori dal centro, e chiusura al traffico di Lungadige Giacopini, in un solo senso di marcia da Bussolengo in direzione Via Are, dalle 13 alle ore 17.