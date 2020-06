Gastaldello gradisce a metà «Attenzione a come si usano»

Sono 404mila euro i fondi del ministero dell’Interno assegnati al Comune, ma non è del tutto soddisfatto il sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello. «Il consiglio che mi sento di dare ai miei colleghi sindaci è di usare molta prudenza nel disporre della somma che il Governo centrale ha messo a disposizione dei Comuni con il decreto legge dello scorso 19 maggio», dice Gastaldello, che, oltre ad essere primo cittadino ed avvocato, è stato dirigente pubblico. «I soldi che ci sono stati resi disponibili da Roma hanno infatti la specifica finalità di contenere gli effetti del Coronavirus sui bilanci degli enti locali e soprattutto di evitare gli squilibri contabili», spiega il sindaco. Un esempio? Eccolo e alla portata di tutti. «Se nel bilancio della municipalità di San Giovanni Lupatoto fosse prevista una entrata per addizionale irpef di 1,7 milioni (in effetti è davvero così, ndr) e gli uffici della Ragioneria comunale rilevassero una contrazione nel gettito di 200mila euro, per coprire questo ammanco di entrata si può ricorrere al fondo ministeriale di 404mila euro», spiega il sindaco. L’esempio dell’addizionale irpef non è fatto a caso. È infatti probabile che per la flessione dell’economia e dei settori produttivi e dei servizi registrata negli ultimi due mesi, gli incassi derivanti dal reddito personale registrino un calo e con essi l’addizionale comunale. «In sostanza voglio dire che il Governo, con questo trasferimento non ci dà un euro in più di quelli finora disponibili», continua il sindaco lupatotino. «Ci permette, e questo va riconosciuto, di coprire le spese programmate a bilancio preventivo, mi riferisco ad esempio, all’assistenza piuttosto che allo sport. Ma è il minimo che si potesse garantire, dato che la pandemia non è stata una scelta ma una tegola che è caduta addosso a tutti». Gastaldello passa la parola a Luisa Meroni, assessore comunale al bilancio e alle società partecipate, per spiegare come sono stati finanziate le spese straordinarie decise dall’amministrazione comunale per fronteggiare gli effetti del Coronavirus. «I 700 mila euro che il consiglio comunale di fine aprile ha destinato per le misure di sostegno sociale a fronte dell’emergenza Covid 19 sono stati prelevati dall’avanzo 2019. Ricordo che 200mila sono a favore degli interventi per le famiglie, 200mila per la scuola e 300mila euro saranno usate per varie iniziative tra cui quelle a sostegno del commercio e dell’imprenditoria», dice l’assessore Meroni. «È stata invece finanziata con fondi governativi la prima tranche dei buoni alimentari e godrà dei fondi romani anche l’esenzione dei plateatici» precisa Meroni. «I Comuni devono industriarsi per cercare idee nuove che portino servizi alla comunità e nel contempo siano sostenibili e redditivi, come stiamo facendo noi e altri 13 comuni con la società benefit Pianure Veronesi», conclude il sindaco. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzo Gastaldo