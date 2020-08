Ferragosto di «Talenti» ai Cotoni

Una proposta di divertimento per chi, per scelta o per necessità, ha deciso di passare il Ferragosto a casa e vuole trascorrere una piacevole serata all’aperto con musica, cantanti, ballerini, fantasisti e acrobati. Dopo la tappa di mercoledì a Colognola ai Colli, questa sera i «Talenti ne l’Arena» saranno a San Giovanni Lupatoto, al parco ai Cotoni, per la seconda semifinale del talent show itinerante «made in Verona», con i concorrenti si sfideranno per un posto nella finale di sabato 29 a Bovolone. Non solo: per domani sono attesi a Montagnana, nel Padovano, ed è una novità assoluta: per la prima volta lo show si svolgerà fuori dai confini della provincia. TRE, come sempre, le categorie in gara questa sera: canto, ballo e varietà, che riunisce tutte le altre forme artistiche In gara ci saranno anche molti concorrenti che non erano riusciti a vincere le rispttive tappa ma che sono stati giudicati meritevoli di un ripescaggio. segno che quest’anno le esibizioni sui palchi nelle piazze veronesi sono state di alta qualità. Nel canto la sfida al parco ai Cotoni sarà tutta al femminile, con tre voci diverse tra loro: il soprano Chiara Cremaschi, vincitrice a Bussolengo; la voce dolce di Sofia Turazza, vincitrice a Cerea; la voce potente e soul di Giada Grigolato, ripescata. Anche nel ballo la gara vedrà tre generi molto diversi: la danza classica di Vanessa Gherbavaz, vincitrice a Cerea; il tango e il paso doble di Simon e Matilde, vincitori a Villafranca; l’hip hop di Lorenzo Azzolini, ripescato. Nel varietà, invece, la scelta sarà tra la magia delle bolle di sapone di Daniele Caliari, vincitore a Cerea, e le ripescate Zahra Sebbar, artista circense e Giorgia Bizzego, con le sue acrobazie sul cerchio aereo. QUESTA, PERÒ, sarà una serata importantissima anche per le ragazze in gara per Miss Lessinia, perché si svolgerà la prima semifinale del concorso di bellezza, nato nel 1994 da un’idea di Renato Rama. Le concorrenti sfileranno in abiti casual, costume da bagno ed elegante e saranno scelte sei vincitrici che potranno accedere alla finale. I talenti e le aspiranti miss saranno valutati da una giuria di esperti del mondo dello spettacolo e da rappresentanti dell'amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto. Non mancheranno, inoltre, ospiti e momenti divertenti. Presentato come di consueto dalla conduttrice televisiva Angela Booloni e dal giornalista Lucio Salgaro, anche lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid, comincerà alle 21 e saràè a ingresso libero. •

Laura Bronzato