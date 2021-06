Fanghi trattati, Creven chiede altri sei mesi

La ditta che aveva chiesto nell’ottobre del 2020 di essere autorizzata dalla Regione a realizzare un inceneritore di fanghi derivanti da depuratori civili e aziende alimentari su un terreno di San Martino Buon Albergo ora ha chiesto che vengano sospesi i termini entro i quali presentare le integrazioni al progetto chieste dalla Commissione di valutazione ambientale. Sono talmente tante, e così consistenti, le nuove valutazioni da far pervenire a Venezia che l’azienda - si tratta della srl Centro recupero essiccazione Veneto (Creven) di Verona - ha chiesto che le vengano concessi altri sei mesi di tempo per metterle assieme. Una situazione a fronte della quale ora il Comune sta valutando l’ipotesi di interessare il Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento dell’intera procedura. «Abbiamo avviato in questo senso un approfondimento con i tecnici e i legali che hanno collaborato con l’amministrazione nella stesura delle osservazioni che abbiamo presentato alla commissione Via», spiega infatti Mauro Gaspari, che è vicesindaco ed assessore all’Ambiente. «Visto il contenuto della richiesta di sospensione che è stata presentata da Creven, potrebbe infatti essere che la Regione abbia accettato di portare in discussione un progetto che aveva delle lacune significative», aggiunge. «D’altronde», afferma Gaspari, «è evidente che il Comune aveva colto nel segno con le osservazioni che aveva presentato, in particolare per quanto riguarda le richieste di una valutazione sulle emissioni in atmosfera e di avere maggiori informazioni in merito all’incenerimento dei Pfas contenuti nei fanghi e alla filtrazione proposta». Operazioni il cui svolgimento, così come i campionamenti per quanto riguarda le acque sotterranee e il sottosuolo, sono alla base della richiesta di proroga. La domanda di congelamento temporaneo della pratica costituisce in ogni caso un fatto rilevante. Va ricordato che contro il termovalorizzatore è sorto un ampio fronte transcomunale e trasversale. Si sono infatti pronunciati contro la sua realizzazione anche la Provincia scaligera, il Comune di Verona e la sua Settima circoscrizione, le municipalità di Lavagno e di San Giovanni Lupatoto, i gruppi di opposizione a San Martino Buon Albergo («evidentemente le osservazioni hanno toccato alcuni punti fragili del progetto», afferma Claudio Ferrarini, di San Martino Domani), Legambiente, un comitato di Montorio e singoli cittadini. Oltre a queste realtà, una documentazione significativa sul progetto l’ha presentata anche l’Aia, che si troverebbe ad avere la propria sede principale nelle vicinanze dell’impianto. Il termovalorizzatore dovrebbe sorgere in via Polveriera Vecchia. Il progetto prevede il riutilizzo di alcuni manufatti presenti nell’area e la realizzazione di nuove strutture. Fra queste ultime è previsto un capannone che dovrebbe sorgere su una superficie di quasi 1.800 metri quadrati, avere a lato un camino alto 15 metri e contenere impianti strutturati per bruciare centomila tonnellate l’anno di fanghi disidratati.•.