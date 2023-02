È arrivato il vento: piante cadute, tetti danneggiati. Ma migliora la qualità dell'aria

Temperatura in picchiata: oggi le massime non supereranno i 10 gradi

Tutto come previsto: venerdì la Protezione civile del Veneto aveva annunciato per il fine settimana lo stato di attenzione per i venti, che nella notte hanno iniziato a farsi sentire. Tutto il Mediterraneo centrale è infatti attualmente investito da correnti fredde settentrionali, responsabili del forte calo termico che si sta percependo. Stamattina nella provincia, e soprattutto nell'est veronese, il vento sta provocando qualche danno, legato alla caduta di piante e a tetti parzialmente crollati. Allertata la Protezione civile.

Dalle prime ore di oggi infatti le correnti stanno veicolando verso il Nordest masse d'aria nettamente più fredde: il tempo sarà per tutta la giornata nuvoloso, più ventoso e freddo, quindi con temperature massime comprese entro i 10 gradi.

C'è però il rovescio della medaglia, ed è positivo: questo vento ha cambiato l'aria su città e provincia, migliorandola, riducendo le polveri sottili, e facendo tornare tutto il Veronese in area verde.