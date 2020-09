Due municipi da collegare con una pista ciclabile

Parte con buone prospettive l’idea di un collegamento ciclabile sicuro fra i palazzi municipali di San Giovanni Lupatoto e quello di Verona. Il progetto, chiamato Municipio-Municipio, ha infatti ottenuto il benestare di massima del soggetto più importante: Enel Green Power, la società proprietaria del canali di adduzione alle centrali (impianti tuttora in funzione), ai lati dei quali correrà per larghi tratti la ciclabile. La disponibilità, espressa da tre autorevoli rappresentanti di Enel Green Power Veneto, è venuta in risposta all’istanza dei due enti e si basa sul fatto che la richiesta dei comuni risulta in linea con le politiche aziendali ma è condizionata da due fattori. Il primo è che non può prescindere dalla sicurezza di chi fruisce della infrastruttura (il percorso ciclabile deve essere quindi messo in sicurezza e il percorso deve esser separato dal canale da una solida rete). Il secondo è che deve essere sempre prevista la fruibilità degli impianti (e quindi dei canali) per chi fa manutenzione. Il tutto deve poi essere sancito da un accordo tra le parti. Alla riunione sul tema delle ciclabili partecipavano il Comune di San Giovanni Lupatoto, quello di Verona (con la 5° circoscrizione), il Genio Civile, l’Enel e la Federazione Amici della Bicicletta. L’incontro era stata aperto dal sindaco Attilio Gastaldello che aveva ricordato come il territorio lambito dal fiume Adige nei comuni di Verona e di San Giovanni Lupatoto sia stato protagonista, grazie alla realizzazione delle centrali (cinque idroelettriche fra il 1898 e il 1936), dello sviluppo industriale nel secolo XX. Il sindaco ha posto in evidenza come l’energia idroelettrica abbia permesso la grande industrializzazione che ha visto sorgere in prossimità del fiume stabilimenti e opifici che hanno rivoluzionato l’economia e il paesaggio dei territori portando quella che era una esclusiva economia agricola ai primi posti dell’industria nazionale. Il consulente ambientale del sindaco, professor Roberto Facci, ha quindi relazionato sulla possibilità di sviluppare un percorso ciclabile Municipio-Municipio riprendendo un progetto elaborato oltre dieci anni fa che partirebbe dalla centrale della Bassona di San Giovanni e, correndo di fianco al Canale Santa Caterina, arriverebbe alle porte della città. L’esperto ambientale ha chiuso il suo intervento sottolineando l’urgenza in via prioritaria di completare due brevi tratti di ciclabile che uniscano, il primo, la Passerella Enel sull’Adige con il percorso delle Risorgive e, il secondo, con il Parco dell’Adige a Sorio, in quanto solo dopo la realizzazione di questi tratti la rete ciclabile provinciale sarà collegata. È quindi intervenuto il Presidente della 5° Circoscrizione della città, Raimondo Dilara, per esporre un secondo importante progetto: un percorso ciclabile lungo il Canale Giuliari-Milani capace di mettere in rete ben tre quartieri di Verona (Sacra Famiglia, Borgo Roma e Ca’ di David) con San Giovanni Lupatoto. Tale percorso ciclabile è stato studiato per essere realizzato sulla sponda sinistra del canale Milani, da via Mezzacampagna a via Legnago. Anche in questo caso è quindi determinante il benestare Enel. Il vicesindaco di Verona, Luca Zanotto, presente in video collegamento, ha plaudito all’iniziativa. Si inizierà a discutere a fine settembre dell’accordo di programma. •

Renzo Gastaldo