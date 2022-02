Dal nord al sud della provincia, tra isolotti e secche, l’Adige in agonia

«Le me aque a la gente vèneta, a Verona l’anima mia». Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando (era il secolo scorso) Tolo da Re dava voce ai flutti dell’Adige il quale, prima di gettarsi in mare, rivolgeva un testamento alla sua sposa - la città scaligera - e al territorio circostante: una promessa eterna di benessere nel segno dell’acqua, sorgente di vita e garanzia di fecondità. Ma se finora l’Adige, in qualche modo, è riuscito a mantenere la promessa, nel 2022 Verona piange. Tradita non tanto dal suo fiume, ma dalla siccità, che ha ridotto il secondo corso d’acqua italiano ai minimi storici, con una portata, nel dicembre scorso, del 20 per cento più bassa della media. E così Verona alza gli occhi al cielo. E guarda alle piogge: a gennaio, in Veneto, solo 28,1 millimetri caduti, la metà rispetto alla media degli ultimi 28 anni.

Il problema è globale, certo, e per Verona parte dallo scarso innevamento delle Alpi. «L’Adese nasse italian da na mare todesca a Passo Rèsia», scriveva il poeta dialettale. «El se destaca da la teta de giasso». Peccato che il Trentino, quest’anno, abbia visto solo un terzo della neve che cade mediamente in un inverno. Sul Baldo e in Lessinia, addirittura, i fiocchi non hanno superato un quarto. Troppo poco per nutrire il «giovinotto», come lo chiamava Tolo umanizzandone le gesta. «A Trento el va soldà. Ala, Peri, Dolcé. La naia la fenisse. L’è maùro, l’è morbinoso, el ga vòia de sposarse». Ma oggi a Volargne, di quella prestanza giovanile che ha scavato e lavorato una profonda gola, resta solo il ricordo: pochi centimetri d’acqua, che neanche arrivano al polpaccio. O isolotti di ciottoli che invadono l’alveo, trasformando il paesaggio anche a Rivalta, erritorio di Brentino Belluno.

«Pescantina, Parona, i vol fermarlo al Ceo: el barufa con la Diga, el sbordèla, el vinse, el passa», continua il poeta. Scenari ben diversi dall’Adige in secca di oggi, dove navigare è impossibile e sul fiume non resta, al massimo, che passeggiare. «Boche de Sòrio, Zevio. Eco la Bassa svacada nel lùame, rassegnada, descàlsa, dai giorni imbriàghi de sol, da le noti in man a le rane». E proprio la Bassa veronese, da sempre area tra le più fertili in virtù del corso pigro e lento dell’Adige che l’attraversa, vanta oggi il triste primato di area più secca: a Roverchiara sono caduti solo 6 millimetri d’acqua in 31 giorni. E col fiume «sgonfio» il timore è di non riuscire, da aprile, ad irrigare i campi. «Dèsso l’è in agonìa: el rantola», direbbe Tolo dell’Adige di questi giorni. Mentre la sua Verona prega, perché Giove Pluvio porti via con sé questi tempi di magra.