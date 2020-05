Centri estivi, disponibilità dimezzata

Sono soltanto sei, al momento, i centri estivi che da lunedì 8 giugno o da quello successivo, ossia il 15 giugno, apriranno i battenti a San Giovanni Lupatoto. I posti disponibili però si sono ridotti di circa la metà rispetto al 2019. Infatti, se lo scorso anno erano quasi 900 i ragazzini e i bimbi accolti, ora i posti messi a disposizione non sono più di 450-500. Di questi, una cinquantina li renderà disponibili la Libertas Lupatotina (nel 2019 accolse 150 bambini ndr), circa 100 verranno offerti dal Lupo’s Rugby, l’associazione Tennis San Giovanni Lupatoto dovrebbe gestire 30 ragazzi la settimana e il centro estivo Il Brucone (l’anno scorso aveva registrato oltre 250 frequentatori) non supererà quest’anno i 120 iscritti. Poi ci saranno i due centri estivi gestiti dalle cooperative per conto del Comune (circa 160 iscritti). La causa di questa contrazione è da ricercare principalmente nei vincoli contenuti nelle linee guida emanate dalla Regione Veneto, che con l’ordinanza dello scorso 23 maggio ha introdotto una serie di «paletti» tali da mettere in croce gli organizzatori: dalle parrocchie - le quali garantivano i grest soprattutto attraverso i circoli Noi e che quest’anno non sembrano disponibili - alle associazioni sportive dilettantistiche. La Regione impone di attuare varie misure al fine di limitare i contagi: dalla rilevazione quotidiana della temperatura corporea di operatori, bambini, genitori-accompagnatori fino ad un severo rapporto tra personale addetto e minori (1 a 5 per bambini da 0 a 5 anni, 1 a 7 per bambini da 6 a 11 anni e 1 a 10 per ragazzi da 12 a 17 anni) stabilendo anche che la composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile. Inoltre, dovrà venire mantenuto lo stesso personale a contatto con il medesimo gruppo di minori. L’organizzatore dovrà privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, e favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto. Per bambini e ragazzi dovranno essere promosse le misure igienico-comportamentalicon modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. Infine, la mascherina di protezione delle vie aeree dovrà essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi al di sopra dei 6 anni. Le criticità vere riguardano però il reclutamento di personale esperto e maggiorenne da impiegare nelle attività di assistenza e custodia dei bimbi e la regola che vieta ai nonni, se hanno più di 60 anni, di accompagnare i nipoti al centro estivo. «La platea di educatori in grado di prestare servizio ai grest si è ridotta largamente in quanto occorrono persone qualificate, esperte e maggiorenni» osserva Fulvio Sartori, vicesindaco, che in qualità di assessore allo Sport si sta interfacciando con le associazioni sportive locali raccogliendone le lagnanze. «Fino all’anno scorso un gruppo di 15-20 bambini era seguito da un educatore e da due aiutanti, mentre quest’anno occorre un educatore ogni sette bambini». Se l’aspetto del reperimento degli educatori pesa come un macigno sul servizio dei centri estivi e ne condiziona (se non si trovano) lo svolgimento nelle sue dimensioni, altrettanto negativamente si guarda alla regola delle età degli accompagnatori ultrasessantenni. «Il principio è da rispettare assolutamente perché orientato al giusto fine di tutelare la salute della fascia di età più debole di persone, che sono gli anziani, ma sta causando una serie di proteste soprattutto da parte degli organizzatori che non sono titolati a verificare l’età del nonno o dell’accompagnatore e non hanno l’autorità per farlo» dichiara ancora il vicesindaco. •

Renzo Gastaldo