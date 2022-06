Centraline a fuoco, il piano «salva black out» passa da razionamento e sospensioni a rotazione

Caldo e tensione sulla rete elettrica. I casi di black out di energia elettrica di questi giorni sono dovuti alla grande richiesta di corrente elettrica da parte di cittadini e imprese per gli impianti di refrigerazione, dai condizionatori per rinfrescare le abitazioni e gli uffici alle celle frigo indispensabili a conservare le merci deperibili. La forte domanda di energia elettrica può far saltare le centraline di distribuzione, e in alcuni casi incendiarle per l’eccessivo surriscaldamento. È successo sabato in una cabina elettrica di Prada nel comune di San Zeno di Montagna andata a fuoco coinvolgendo le utenze dei comuni di Torri (vedi articolo nella pagina a fianco), San Zeno di Montagna, Albisano, Garda e Costermano. A Garda venerdì sera sono rimasti senza luce un paio d’ore gli abitanti di alcune zone e per una manciata di minuti in altre zone. I tecnici di E-Distribuzione (società del gruppo Enel) hanno rimediato con un generatore di emergenza e poi ripristinato la cabina. Alcuni giorni fa invece una cabina di San Michele Extra (che fa riferimento ad Agsm Aim) si è interrotta, senza incendiarsi ma cittadini e aziende hanno dovuto fare i conti con la mancanza di corrente.

Chi si è dotato di un generatore di emergenza ha sopperito al temporaneo disservizio ma altri, soprattutto esercizi commerciali, rischiano di compromettere cibo e servizi.

Terna, Enel e Agsm-Aim

Due sono le società che gestiscono la rete distributiva di elettricità nel Veronese: Agsm Aim, con la nuova società V-Reti, copre il comune di Verona e la Valpantena fino a Grezzana, mentre Enel Distribuzione copre il resto della provincia scaligera. L’aumento dei consumi di elettricità è confermato da Terna (proprietaria della Rete di Trasmissione Nazionale che garantisce l’equilibrio tra energia richiesta e prodotta): il picco massimo di consumo a livello nazionale è stato registrato finora sabato alle 10 di mattina ed era di 39,24 GigaWatt. Terna a livello Veneto aveva già indicato l’aumento di consumi in aprile pari all’1,4% sullo stesso periodo del 2021, ma a risultate più preoccupante era già il forte calo della componente prodotta dal sistema idroelettrico per la rete nazionale: -41% rispetto all’anno precedente. A questo si aggiunge l’allarme lanciato da Terna il 10 giugno scorso sulla scarsità dell’acqua del Po che andrebbe nei prossimi giorni a compromettere il raffreddamento adeguato delle centrali elettriche. Il problema potrebbe quindi crescere con l’aumento e il persistere delle alte temperature.

Cosa fare? Enel Distribuzione ha messo a punto un piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale (Pesse), definito anche piano Salva black out, mentre Agsm Aim fa sapere di avere investito sull’adeguamento delle cabine elettriche con sistemi di autodistacco in caso di sovraccarico e di surriscaldamento e di sistemi di condizionamento per prevenirlo. Inoltre la multiutility veronese-vicentina ha a disposizione sempre 24 ore su 24 almeno 4 squadre di tecnici oltre ai due tecnici nella centrale operativa di controllo.

Piano «Salva black out»

Il piano Salva Black Out di Enel – attivo in tutte le regioni ad eccezione di Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - è stato pensato per prevenire ed evitare i black out incontrollati nel caso ci sia una carenza grave di elettricità sulla rete nazionale. Per questo il piano prevede una sorta di razionamento dell’energia elettrica erogata, attraverso la sospensione selettiva e programmata a rotazione per gruppi di clienti. A far scattare il piano Salva Black Out è Terna che avviserà i distributori (E-Distribuzione e Agsm Aim nel nostro della provincia scaligera) con un preavviso di 30 minuti. Ciascun cliente in caso di emergenza e quindi nel momento in cui scatta il piano, può essere «disalimentato» per un numero massimo di 3 turni giornalieri non consecutivi, ciascuno di 90 minuti. Il numero di fasce orarie del distacco è passato da 6 a 9 distinguendo il periodo estivo (aprile-ottobre) ed invernale (novembre-marzo). In estate le fasce di 90 minuti possono rientrare dalle 9 alle 22.30 in inverno dalle 7.30 alle 21. Dopo il razionamento delle risorse idriche quindi si sta rendendo sempre più necessario quello dell’energia elettrica.