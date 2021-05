Carlo, lo zeviano che sussurra alle volpi al Rolle

La forza che può legare l'essere umano all'animale talvolta può andare al di là dell'immaginabile. Ne sa qualcosa lo zeviano Carlo Taddei, 35 anni, da chi lo conosce bene etichettato come l'uomo che sussurra alle volpi. Già, perché tra le sue amicizie l'uomo annovera anche quella con tre dei predatori entrati in fiabe e leggende grazie alla proverbiale furbizia e alla temutissima destrezza nel rubare galline dal pollaio. La vicenda ha come teatro i dintorni del rifugio Capanna Cervino, altitudine 2.080 metri, sul Passo Rolle, in Trentino, dove Carlo lavora nel periodo invernale compatibilmente con le restrizioni anti Covid. Nel periodo estivo, invece, Taddei gestisce la baita alpina di Prà del Manz, 1.100 metri, in Comune di Capriana, sempre in Trentino. Complice forse la rarefazione dei turisti sulle piste da sci del Rolle, fatto sta che più o meno abitualmente, al calar della sera, alla porta di Carlo, grattano tre volpi rosse dalla pelliccia soffice quanto vellutata. Un'animale, poveretto, ha solo tre zampe. La quarta deve averla lasciata in qualche trappola in cambio della libertà. Evidentemente i tre mammiferi dal carattere tradizionalmente schivo e diffidente, devono aver maturato la convinzione che di Carlo si possa fidare. Che per loro l'uomo trovi sempre qualcosa da mettere sotto i denti: un vecchio panino, un uovo, un avanzo di carne. Le volpi, essendo animali onnivori, non sono esigenti in fatto di alimentazione. A loro bastano 500 calorie al giorno per vivere e, pur essendo fondamentalmente carnivore, quando hanno fame mangiano un po' di tutto: insetti, lombrichi, rifiuti di ogni genere, addirittura frutti selvatici e bacche. Cosi prendono dalle mani di Carlo ciò che passa il convento e con fare furtivo e timoroso, si appartano a sgranocchiare. La volpe con tre zampe va oltre: come riesce, si drizza in piedi e si appoggia sulla pancia di Taddei per ghermire il cibo, quasi fosse un gatto. «È una frequentazione appagante, che trasmette sensazioni incredibili», commenta l'uomo che sussurra alle volpi, abituato a vezzeggiare, ricambiato, i suoi due gatti, Teo e Luna, e Max, un ormai anziano incrocio tra un pastore tedesco e un doberman. Stante alla letteratura, la volpe è un selvatico molto territoriale. Non è raro che nelle località turistiche l'animale di mezza taglia della folta pelliccia esca alla scoperto anche durante il giorno per rimediare dai vacanzieri qualcosa da mangiare. Nel tempo, oltretutto, il carattere del mammifero avrebbe subito un certo addomesticamento . E tra le dodici specie di questo animale più abituate al contatto con l'uomo ò annoverata proprio la volpe rossa. •. P.T.