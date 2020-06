Cambia il caposquadra della Protezione civile

La squadra della Protezione Civile Valpantena - Lessinia, alla fine del difficile periodo del lockdown durante il quale è stata in prima fila anche nella sistemazione dei reparti ospedalieri di Isola della Scala, Zevio e Bussolengo, nonché nell’allestimento dell’ospedale da campo di Schiavonia (strutture inviate in dono al Veneto dal Qatar), ha cambiato il suo capo squadra. A prendere il testimone di Vittorio Benedetti, volontario della squadra Valpantena Lessinia fin dalla costituzione, e sua guida per tre mandati, è Leonardo Pernigo, da 11 anni volontario. Il nuovo caposquadra ha lasciato intendere che proseguirà «nella continuità dei servizi e secondo le regole impartite dalla direzione centrale, che per quest’anno ha annullato tutte le esercitazioni». Quest’anno infatti, a causa del Covid-19, tutte le squadre di Protezione Civile, emanazione dell’Associazione Nazionale Alpini, l’addestramento l’hanno fatto direttamente sul campo: soltanto i volontari della squadra della Valpantena e Lessinia hanno offerto ben 320 giornate lavoro. Il sindaco Arturo Alberti, vicino come non mai alla squadra di Protezione Civile Valpantena Lessinia, ha espresso «al caposquadra uscente Benedetti la gratitudine dell’amministrazione e dell’intera comunità per il lavoro eseguito in tutti questi anni e per l’insostituibile servizio effettuato sul territorio in occasione del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La competenza e vicinanza di questi volontari ci hanno rassicurato in questi momenti non facili. È stato anche grazie a loro se siamo riusciti, nel nostro comune, a contenere i contagi da Coronavirus. Auguro a Leonardo Pernigo un proficuo lavoro». •

AL.SC.