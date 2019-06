Vandalismi nell’archivio comunale, il problema è l’inchiostro

Sono iniziate le pulizie nei locali della biblioteca comunale Luigi Motta di Bussolengo, in piazzale Vittorio Veneto, danneggiati dagli atti vandalici. «Abbiamo ripulito anche la attigua sala civica Bonizzato», spiega Emily Volpi, una delle addette al prestito e all’amministrazione della biblioteca, che ha scoperto i danni alle 13.30 di ieri. «La polvere nera dei toner», dice molto amareggiata, «usata dagli sconosciuti per imbrattare i locali si è depositata ovunque e abbiamo dovuto faticare non poco per riportare le cose alla normalità perché la sala civica ritorni ad essere utilizzabile». Nello spazio dell’archivio si procede con cautela. «Avevamo preparato molti libri che dovevano essere consegnati ai medici di base per essere collocati negli ambulatori. Una buon numero di volumi è stato danneggiato irreparabilmente. Sono veramente dispiaciuta per questi inutili atti vandalici che colpiscono un bene prezioso come la nostra biblioteca. Non ho proprio parole», conclude Volpi. «Per fortuna gli archivi comunali che sono conservati in armadi compattati e chiusi ermeticamente non hanno subito danni», spiega l’archivista comunale Ferdinando Montresor. •

L.C.