«Talenti ne L’Arena», lo show ricomincia

Dopo tre edizioni di successo - con centinaia di aspiranti talenti sul palco e piazze piene di spettatori - tornano i «Talenti ne l'Arena», il talent show del gruppo editoriale Athesis, che allieterà le serate estive della provincia. Dieci le tappe, l'inizio sarà questa sera in piazza XXVI Aprile a Bussolengo. Tanti gli artisti pronti a mettersi in gioco per questa quarta edizione: cantanti, ballerini, comici, maghi, showman, acrobati, attori... Non importa l'età o l'esperienza nell'esibirsi davanti a un pubblico: l'importante è la voglia di divertire, guadagnarsi gli applausi del pubblico e farsi conoscere. Un format, questo del talent, che quest'anno si rinnova, con un maggiore coinvolgimento crossmediale per gli spettatori. Le serate, infatti, saranno trasmesse in diretta su Radio Verona con commenti, interviste ai protagonisti e al pubblico in tempo reale. Sul web, invece, si potranno vedere esibizioni e fuori onda esclusivi. Sul quotidiano, assieme alle cronache delle serate, saranno raccontate curiosità e aspirazioni dei vari concorrenti. Restano, come da tradizione, la trasmissione televisiva, che andrà in onda su Telearena ogni giovedì sera e le fasce quotidiane con le esibizioni dei concorrenti. Riconfermati, infine, sia lo staff tecnico sia i due conduttori dello show cioè Lucio Salgaro, giornalista di Telearena, e Angela Booloni, presentatrice del programma Sei a casa, trasmesso sempre su Telearena. Questa sera sul palco saliranno i cantanti Elisa Faggion, Elena Fontana e il duo Purple Buns; nella categoria ballo si esibiranno Paolo Zanella, Imperio Latino e Giza Group; nel varietà, invece, si sfideranno Cindy Martini, acrobata alle verticali, Rayan Martini, giocoliere, e Tony Russo. Spazio poi alla bellezza di Miss Lessinia, il concorso che mette in palio per la vincitrice finale un contratto con l'emittente televisiva. Le concorrenti sfileranno in abiti casual, eleganti e costumi da bagno e, a ogni serata, saranno selezionate tre ragazze che andranno alle semifinali. Sia i talenti sia le ragazze del concorso di bellezza saranno giudicati da una giuria di esperti del mondo dello spettacolo. Durante la serata non mancheranno ospiti e momenti divertenti. Inizio alle 21, ingresso libero. • .

Laura Bronzato