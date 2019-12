Scacchisti Valpolicella I giocatori di casa brillano

Si è concluso nell’aula magna delle scuole Beni Montresor di Bussolengo il 27° Torneo di scacchi della Valpolicella, organizzato e gestito dall’Associazione dilettantistica Scacchi Valpolicella, con patrocinio del Comune e collaborazione dell’Istituto comprensivo. Sono stati 72 i giocatori, provenienti da tutto il Veneto e da regioni limitrofe. Alle premiazioni, il presidente del Comitato veneto scacchi Tino Testolina, l’assessore alla Cultura Valeria Laquinta e il vicesindaco Giovanni Amantia. Vincitore del torneo A, da 1.700 punti in su, per la sesta volta nella lunga storia del Torneo, è stato il veronese Valerio Luciani, maestro Fide, Federazione internazionale degli scacchi. Da segnalare il 3° posto di Gianfranco Bertani del Valpolicella. In fascia B, tra i 1500 e i 1850 punti, vittoria del veronese Claudio Bonavigo, ottimo terzo posto del bussolenghese e giocatore dell’associazione Abdelaziz Jimchi e rilevanti i piazzamenti di Luca Menini e Maurizio Benedetti, entrambi istruttori del Valpolicella. Miglior under 16 del circolo Luigi Vujicic. In fascia C, sotto i 1600 punti, primo Matteo Favini di Mantova e ottimi i piazzamenti dei valpolicellesi Francesco Bonelli, 4°, e Luca Zanetti 5°. •

L.C.