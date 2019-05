Primo posto per il Corpo bandistico

Prestigiosa affermazione del Corpo bandistico Città di Bussolengo diretto dal maestro Luciano Brutti. Al quinto concorso regionale delle bande musicali venete, al teatro comunale Giuseppe Verdi di Lonigo, la formazione bussolenghese si è classificata prima nella prima categoria, vincendo il Palio Ambac 2019. «Al concorso», spiega il maestro Brutti, «abbiamo eseguito un brano d’obbligo di Luciano Feliciani - Old folk songs from Iceland - e uno libero di Philip Sparke - Invictus - molto apprezzati dal pubblico e votati con 87 punti su 100 dalla giuria. Un’affermazione che segue quella del 2018 al concorso internazionale Flicorno d’oro di Riva del Garda, dove ci siamo classificati in prima categoria al terzo posto su 40 bande da tutta Europa». La stagione estiva è iniziata col concerto di Santa Rita nel chiostro del santuario della Madonna del Perpetuo soccorso e proseguirà a Tesero in Trentino l’8 giugno, il 10 col concerto della Marina a Bardolino in piazza Matteotti e il 15 giugno con il raduno a Bussolengo. La banda di Bussolengo è composta da 85 elementi, oltre alla Young band formata da una cinquantina di musicisti che frequentano la scuola civica musicale.

L.C.