Ponte in riparazione Non si passa fino a mezzogiorno

Chiusura del traffico sul ponte tra Bussolengo e Settimo di Pescantina, dopodomani, tra le 8.30 e le 12 per la sistemazione del parapetto. Lo prevede l’ordinanza dirigenziale 91 del 6 maggio. La parte iniziale del parapetto, infatti, sul lato destro per chi arriva dalla località Corno, in Comune di Bussolengo, era stata divelta. Per tamponare la falla gli operai del Comune di Bussolengo, cui il ponte appartiene al 50% con Pescantina, avevano installato una transenna. «Una soluzione temporanea che attendeva di essere integrata da un intervento di ripristino della porzione di parapetto divelta», spiega Claudio Perusi, assessore ai lavori pubblici di Bussolengo. Sul ponte di Settimo sono in corso anche i lavori di riparazione della fessurazione della spalletta dal lato di Pescantina. Entrambi gli interventi, compartecipati sul piano economico, sono tecnicamente seguiti dall’Ufficio tecnico del Comune di Pescantina che, in base a una convenzione con Bussolengo. Il ponte di Settimo, assieme a quello gemello di Arcè, è stato realizzato tra il 1951 e il 1953, in sostituzione del passo volante sull’Adige, il traghetto che collegava le due sponde. Recentemente è stato al centro dell’attenzione, suscitando accese discussioni pubbliche, nel momento in cui è stata proposta la sua sostituzione con una nuova struttura nell’ambito della richiesta di due ponti-diga avanzata da Iniziative Veronesi ed elaborata da Technital. Il progetto, parallelo col ponte di Arcè, è stato però bocciato dal Comitato tecnico regionale Via (Valutazione di impatto ambientale) della Regione Veneto. Tra i motivi del parere negativo, il pregiudizio per gli abitati delle due frazioni, evidenziati anche nelle osservazioni presentate dal Comune di Pescantina. Durante l’istruttoria sono state evidenziate anche le criticità viabilistiche connesse al traffico di attraversamento dei due borghi storici. Commenta l’assessore Perusi: «Credo che in futuro si dovrà procedere con Pescantina a una seria valutazione di un nuovo progetto per questo ponte». •

L.C.