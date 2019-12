Nuova frontiera Internet Il Comune amplia le zone della rete wi-fi gratuita

Il Comune di Bussolengo amplia la rete Wi-fi sul territorio: connessione libera e gratuita in numerose zone del paese. «Stiamo proseguendo», spiega Massimo Girelli, assessore alle attività produttive e promozione del territorio, «nella politica di innovazione dei servizi offerti ai cittadini attivando nuovi punti wi-fi e ampliando il servizio di connessione internet libero e gratuito sul territorio cittadino». In particolare, l’estensione del servizio riguarda numerose zone del territorio comunale: Parco Nieder-Olm di via De Gasperi, stazione autobus in Largo Sandro Pertini, parcheggio scuole medie in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, impianti sportivi zona gradinate e bar, impianti sportivi zona piscina e Piazza del Grano, Piazza dello Zodiaco, Piazzale Vittorio Veneto zona parco giochi, Piazzale Vittorio Veneto a lato della biblioteca, San Vito al Mantico zona parcheggio scuole. Per accedere alla rete basta cercare e selezionare la rete Planetel-ClubMixbox e registrarsi, da quel momento è possibile utilizzare la connessione gratuitamente. I nuovi punti wi-fi si aggiungono a quelli già attivi con rete Wolnet in Piazza 26 aprile, Piazza Nuova, via Paolo Veronese, fronte Ipab Centro Anziani, biblioteca e sala civica in piazzale Vittorio Veneto. «Un Comune connesso è un Comune all’avanguardia. La connessione wi-fi gratuita è un servizio utile e apprezzato dai residenti, grazie a questi interventi abbiamo coperto zone molto importanti. Un’efficace rete wi-fi è inoltre un elemento da non sottovalutare per i turisti che visitano la nostra città», conclude Girelli. «Un miglioramento tecnologico per migliorare la qualità di vita di residenti e turisti. Un passo in avanti per una città fruibile e al passo con i tempi», sottolinea il sindaco Roberto Brizzi, «in questo modo si può restare connessi anche quando si passeggia per Bussolengo».

L.C.