Nasce lo sportello per la famiglia Sarà ospitato dall’ Informagiovani

Forte impegno nel sociale e prossima apertura di uno sportello per la famiglia nel Documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2020-2022, i due atti che chiudono l’anno amministrativo. Polemica sui costi delle manifestazioni e sviluppo sostenibile del territorio, oltre alla valorizzazione di Villa Spinola per attività cultuali qualificate, al recupero dell’immobile a lato della chiesa di San Valentino e al progetto legato al Distretto per il commercio, gli altri punti che hanno animato la discussione consiliare. Lo sportello per la famiglia è in fase di costituzione nei prossimi mesi», ha spiegato l’assessore Claudio Perusi, «e troverà posto nello spazio dell’Informagiovani in via De Gasperi. Ci ha aiutato la Regione Veneto e l’operatrice che si dedicherà a questo lavoro è Sonia Pelanda». «Abbiamo in agenda aiuti alla famiglie con bonus, borse di studio e sostegni anche di carattere psicologico per le mamme, per evitare la depressione post partum, tavolo per genitorialità e famiglia», ha aggiunto l’assessore Silana Finetto. Per le fasce giovanili continua l’impegno su due fronti: tavolo delle dipendenze e gruppi di lettura dai 14 ai 17 anni. In sede di discussione si è registrato l’apprezzamento di Silvio Salizzoni della Lega per le linee del sociale, ma un netto distinguo, che si è poi concretizzato in un voto contrario, in relazione alle azioni indicate nel Dup per le attività produttive. «Il sociale è condivisibile e bene anche il recupero dell’immobile a lato di San Valentino», ha precisato l’esponente del Carroccio, «ma riscontro poca programmazione per il lavoro e le attività produttive. Avrei voluto un discorso più concreto per le aziende invogliandole a venire a Bussolengo. Sembra che a Bussolengo ci siano solo feste e festine». Anche Paola Boscaini ha condiviso la posizione di Salizzoni. «Bene le linee di Perusi a favore delle famiglie, iniziate con la nostra amministrazione. Il Dup che si va ad approvare», ha sottolineato l’ex sindaco, «è ordinaria amministrazione. Non riesco a vedere una progettualità per il paese. Bussolengo dormitorio è un rischio da evitare. C’è poco per la riqualificazione di Piazza XXVI Aprile e di via Mazzini per rendere bella la parte storica del paese. Troppe manifestazioni come il Truck look, (l’evento internazionale dedicato al mondo del trasporto e dei camion decorati per passione che si è tenuto nel piazzale san Valentino, ndr.), non hanno valore promozionale del territorio».Toccato sul vivo, l’assessore alle manifestazioni Massimo Girelli ha ribattuto punto per punto: «I contributi per le manifestazioni sono la metà di prima. Nel 2017 (ultimo anno dell’amministrazione Boscaini, ndr.) sono stati stanziati 242 mila euro, nel 2018, 204mila euro con un risparmio netto di 38 mila euro, a fronte di una programmazione che, in pratica, ogni fine settimana propone eventi». Polemica finale sul bilancio. «Tasse al massimo», ha sottolineato Boscaini, «anche sulle affissioni funerarie: tutti orpelli per fare pagare la gente». «Siamo contrari, come Lega, perché non vediamo nessuna volontà della amministrazione di venire incontro alle esigenze delle attività produttive e commerciali del territorio», ha ribadito Salizzoni. La risposta del sindaco Brizzi: «Un bilancio preventivo che delinea la nostra idea di Bussolengo. Numerose sono le opere in cantiere per il prossimo anno tra le quali il rifacimento del tetto della scuola in via Marmolada e le due rotonde tanto attese in via Molinara incrocio Sp5 e su via Pastrengo, incrocio con via Roma. Investiamo di più nel sociale, per gli anziani e istruzione. A titolo di esempio nell’ultimo bilancio della precedente amministrazione il capitolo Interventi per gli anziani era di 553.690 euro, noi lo abbiamo portato a 672.694 e così per molti altri capitoli legati al sociale. Investiamo sulle persone. Il nuovo bilancio preventivo non prevede aumenti di tasse, il nostro obbiettivo, messo in sicurezza in bilancio, è puntare a una graduale riduzione della pressione fiscale». Voto sulle due delibere: favorevoli 10, contrari 4, astenuto Enrico Vassanelli di Fratelli d’Italia. •

L.C.